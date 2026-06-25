



シーズンを通して頼れるジャケットはワードローブの必需品。きちんと見せる目的で使うのはもちろん、抜け感を出したり、新しさを受け入れたり。本来の役割以上の着方ができる3つのタイプに注目。







軽くて疲れない「トップスとしても着られるジャケット」

肩ひじ張らない着心地と、きちんと感のいいとこどりができる、トップスのようなジャケット、ジャケット未満のカーディガン。ツイードライクなニットなど、ドライな編み地はオールシーズン使えるうえに、装いにさわやかな季節感を投影できる。

グレージャケット／PHERE(GENTIL) ギャザーロングスカート／カバナバシュ(ロンハーマン)







まじめな顔して「風にそよぐ」ソフトジャケット

「ジャケット＝堅苦しい」という固定観念は、もう過去の話。求めたいのはテーラードの端正な空気感を纏いながらも、どこかに「ゆとり」や「遊び」を感じさせる一着。背筋はスッと伸びるのに、心はリラックスしたままでいられる。必要なのは、そんな「真面目なのに親しみやすい」ジャケット。

アイボリーシャツジャケット／ガリャルダガランテ(ガリャルダガランテ 青山店) グレーパンツ／RUMCHE







（ジャケットのプライスなど詳細へ）

≫【全24着の一覧へ】 1枚羽織れば「ラクしてキレイ」最も使えるジャケット