永遠の定番を纏う喜び。アメリカ西部の伝統を受け継ぐ【リーバイス】の長袖シャツが今ならAmazonで販売中！
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男の格を上げる至高のスタンダード。時代を超えて愛される【リーバイス】の長袖シャツがAmazonで販売中！
アメリカ西部にルーツを持つ、ブランドのアイコン的存在。スタンダードなフィット感と、フラップポケットやスナップボタンといった伝統的なディテールが特徴だ。デニム・オン・デニムの着こなしはもちろん、手持ちのジーンズと合わせるだけで、リーバイスらしい王道のアメカジスタイルが完成する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フラップポケットやポインテッドヨークなど、伝統的なウエスタンの意匠を忠実に再現。細部までこだわり抜かれたデザインが、着る人の個性を引き立てる。
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綿100%の素材を採用し、肌馴染みの良さと耐久性を両立。スタンダードなシルエットで、流行に左右されず長く愛用できる一着に仕上がっている。
特徴的なスナップボタンを採用しており、着脱が容易なのも魅力。機能性とデザイン性を兼ね備えた仕様で、日常のあらゆるシーンで活躍する。
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裾は緩やかなカーブを描いており、タックアウトしてもすっきりと決まる。ジーンズとの相性は抜群で、セットアップ風の着こなしも楽しめる万能アイテムだ。
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