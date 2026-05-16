「That explains it」の意味は？モヤモヤが晴れたときに！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみると、答えに近づけるかもしれません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「そういうことか」「それで納得」でした！

「That explains it」は、相手の話を聞いて疑問が解けたときに使う表現。

「だからそうだったんだ」と、納得がいった気持ちを表すときに使います。

「No wonder.」という言い回しも同じニュアンスで、「なるほど、納得」のような意味あいで使うのであわせて覚えておきましょう。

A：「It sounds like John was dumped by Ava.」

（ジョンはエイヴァにフラれたらしいよ） B：「That explains it. That’s why he’s been down lately.」

（どおりで元気がないわけだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。