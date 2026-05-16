「That explains it」の意味は？モヤモヤが晴れたときに！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That explains it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると、答えに近づけるかもしれません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そういうことか」「それで納得」でした！
「That explains it」は、相手の話を聞いて疑問が解けたときに使う表現。
「だからそうだったんだ」と、納得がいった気持ちを表すときに使います。
「No wonder.」という言い回しも同じニュアンスで、「なるほど、納得」のような意味あいで使うのであわせて覚えておきましょう。
A：「It sounds like John was dumped by Ava.」
（ジョンはエイヴァにフラれたらしいよ）
B：「That explains it. That’s why he’s been down lately.」
（どおりで元気がないわけだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部