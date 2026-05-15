毎日の走りを劇的に変える一足。快適性を追求した【アディダス】のランニングシューズがAmazonで販売中！
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軽やかな足取りで目標へ突き進む。機能美を極めた【アディダス】のランニングシューズがAmazonで販売中！
日々のトレーニングを快適にサポートする軽量ランニングモデル。ミッドソールには衝撃吸収性に優れた素材を採用し、インソールには高いクッション性を誇る素材を搭載している。グリップ力の高いアウトソールが安定した走りを実現し、初心者から日常のランナーまで幅広い層の足元を支える一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ミッドソールに採用された特殊素材が、着地時の衝撃を効果的に吸収する。長時間の走行でも足への負担を軽減し、快適な履き心地を最後まで維持できる設計だ。
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インソールには高いクッション性を備えた素材を使用している。足裏全体を優しく包み込むようなフィット感があり、一歩踏み出すたびに柔らかな感触を実感できる。
アウトソールには耐久性とグリップ力に優れたラバー素材を採用した。濡れた路面や急な方向転換でもしっかりと地面を捉え、安定感のある走りをサポートする。
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無駄を削ぎ落とした軽量設計により、軽快な足運びを実現した。重さを感じさせない作りは、毎日のトレーニングをより楽しく、効率的なものへと変えてくれる。
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日々のトレーニングを快適にサポートする軽量ランニングモデル。ミッドソールには衝撃吸収性に優れた素材を採用し、インソールには高いクッション性を誇る素材を搭載している。グリップ力の高いアウトソールが安定した走りを実現し、初心者から日常のランナーまで幅広い層の足元を支える一足だ。
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