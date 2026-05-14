【宅配便バトル】絶体絶命の玄関先のこぜりあいに神対応！バレたら終わりのサプライズを救った配達員に称賛の嵐【作者に聞く】
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クリスマスや誕生日プレゼントをネットで注文する人も多いだろう。荷物が届いたとき、子供が出てきて「これ何？」と聞かれたら？バレないように受け取りたい親と勘が鋭い子供――。ここで機転を効かせなければいけない宅配員の姿を描いた漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「サプライズ」を紹介しよう！
子供に知られずにプレゼントを届ける――ただ荷物を届けるだけではない難しさが、とてつもない緊張感を生む。本作「サプライズ」には、宅配の現場だからこそ起きるリアルな一幕が描かれている。ある家庭で、誕生日プレゼントが届いたその瞬間、子供が玄関へ駆け出し、箱の正体に興味津々で問いかけてしまう。親の焦りとは裏腹に、その場をどう切り抜けるかは配達員の腕にかかっていた。
作者・ゆきたこーすけさんに話を聞くと、「家族に内緒の荷物は意外と多い」と明かす。特にクリスマス前はそうした依頼が増え、配達員側も自然と気を遣う場面が多くなるという。時間指定や営業所受け取りといった工夫もあるが、それでも不意の“遭遇”は避けられないことがあるのだ。
作中では、経験豊富な配達員が「かっこいい服だね」と機転を利かせ、子供の関心をうまくそらす場面がとても印象的だ。ゆきたさん自身も新人時代、思わず中身を口にしてしまい、保護者を落胆させた苦い経験があるという。「それ以来、余計なことは絶対に言わないようにしているんです」と振り返る言葉からは、現場で培われた配慮の重みがにじむ。
さらにブログでは、プレゼントをビールケースに偽装して送る祖父のエピソードなど、思わず頬が緩む工夫も紹介されている。何気ない宅配の日常の裏にある“サプライズを守る努力”を知ると、この作品の見え方も少し変わってくるはずだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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