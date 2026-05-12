おしゃれなのに歩きやすい！足に優しい【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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どんなシーンにも合うクラシカルなデザイン!【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
1906年にアーチサポートインソール、矯正靴のメーカーとして誕生したニューバランスのスタンダードモデル「996」。1988年に登場して以来、長く愛されているそのオリジナルシルエットを精緻に再現して幅広いバリエーションを提案するのが「U996」だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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まいにちに、愛着を。ピッグスエード/メッシュのアッパーが時代を超えて愛されるクラシカルなデザインを上質な印象に。
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クッション性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールが安定感のある快適な履き心地を提供。
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