「結婚挨拶サプライズ！」電車で笑う彼氏→28歳彼女は即下車し婚約破棄「スカッとした」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
mamagirlにて公開され、ネットで話題を呼んでいる漫画『彼の実家へ結婚挨拶！』。本作はSNSなどの体験談をもとに、プロットを梅田さん、作画を瀬戸うなぎさんが担当して制作された。
■サプライズ結婚あいさつの衝撃
ミホ(28歳)は婚約者のケイタと交際して1年半。自分の両親へのあいさつを済ませ、次はケイタの実家へ行くため二人で電車に乗っていた。家具選びに悩むミホに対し、ケイタは「うちの親が反対することは絶対にない」と自信満々に話す。
■価値観のズレが招いた婚約破棄
「結婚あいさつでサプライズする人なんて無理！」と大声で告げ、ミホは途中の駅で降りた。その後の話し合いでも価値観が合わないことがわかり、結局二人は婚約破棄に至る。
プロットを担当した梅田さんは、SNSで見かけるトンデモエピソードを参考に本作を制作したという。最後は読者がスカッとする展開にしたいとの思いが込められている。
瀬戸うなぎさんも、親へのサプライズは失礼であり、それをよしとする彼の価値観には疑問を抱くと話す。mamagirlでは、女性が共感できるさまざまな作品が投稿されている。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
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