スリムな幅に、家族5人分の希望を。30点の食器を飲み込み、キッチンにゆとりを創り出す【コンフィー】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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洗った後は「自動」でオープン。蒸気を逃がし、理想の乾きを叶える次世代のスタンダード【コンフィー】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
限られたキッチンスペースを劇的に変える、賢い選択がここにある。幅54.5センチメートル、奥行き55センチメートルのスリム設計ながら、中には家族5人分・合計30点もの食器を一度に収容可能だ。大皿や中皿、茶碗からカトラリーまで、日本電機工業会の基準を満たした大容量設計により、食後の面倒な片付けをこの一台にすべて委ねることができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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最大の特徴は、乾燥効率を極限まで高める「自動ドアオープン機能」だ。最高75度の高温ですすいだ後の余熱を利用し、行程終了とともにドアが自動で開放される。庫内の湿気や暖気を一気に逃がすことで、食器の乾燥を劇的に促進し、同時に電力消費を抑えるエコ設計を実現した。高いカウンターに設置していても、手を使わずにオープンするため、忙しい調理の合間でもスムーズに次の作業へ移れるのが嬉しい。
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洗浄力においても、業界内で希少な「75度高温洗浄」が真価を発揮する。一般的な製品を上回る独自の高温設計と、360度回転する強力スプレーアームの組み合わせにより、粘りつく油汚れや食べかすも根こそぎ除去。高水圧で食器のすみずみまでピカピカに洗い上げるその実力は、衛生面を重視する家庭や、小さなお子様がいる家庭にとって、この上ない安心材料となるだろう。
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スペースを無駄にせず、家事の時間を大幅に短縮してくれるこのパートナーがあれば、食後のひとときはもっと自由で、もっと心地よいものへと進化する。
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