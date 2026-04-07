腸活も美容もこれ1本でサポート♪朝のエネルギーチャージにもぴったりな【マルコメ】の糀リッチな無塩甘酒をAmazonでゲットしよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
体にやさしい毎日を♪糀リッチで飲みやすい【マルコメ】無塩甘酒が話題！Amazonでゲットして健康生活！
マルコメの「プラス糀 糀甘酒」は、米糀からつくったアルコール0%、砂糖を使っていない甘酒。 妊婦さん・授乳中のママさんやお子さんにもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
糀の粒を残し、糀の甘みを感じられる味わいに仕上げた。容器を変えることで、粒入り糀甘酒の無菌充填を可能とし、常温で長期保管できる形態を実現。米糀の量が通常の甘酒の1.2倍で、無塩タイプなのでさらっと飲みやすくなっている。
米糀が持つ分解酵素の働きで、米のデンプンが糖化されて甘くなるため、自然で濃厚な甘みが特徴。
→【アイテム詳細を見る】
古くから親しまれてきた糀を、日々の生活で手軽に取り入れてほしい。そんな思いから、「プラス糀シリーズ」は生まれた。
体にやさしい毎日を♪糀リッチで飲みやすい【マルコメ】無塩甘酒が話題！Amazonでゲットして健康生活！
マルコメの「プラス糀 糀甘酒」は、米糀からつくったアルコール0%、砂糖を使っていない甘酒。 妊婦さん・授乳中のママさんやお子さんにもおすすめ。
→【アイテム詳細を見る】
糀の粒を残し、糀の甘みを感じられる味わいに仕上げた。容器を変えることで、粒入り糀甘酒の無菌充填を可能とし、常温で長期保管できる形態を実現。米糀の量が通常の甘酒の1.2倍で、無塩タイプなのでさらっと飲みやすくなっている。
米糀が持つ分解酵素の働きで、米のデンプンが糖化されて甘くなるため、自然で濃厚な甘みが特徴。
→【アイテム詳細を見る】
古くから親しまれてきた糀を、日々の生活で手軽に取り入れてほしい。そんな思いから、「プラス糀シリーズ」は生まれた。