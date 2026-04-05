春でも油断禁物、気温差のある季節にぴったりな凍らせて持ち運べる【サントリー】グリーンダカラがAmazonで好評販売中！
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暖かくなり始める季節の水分補給に、ひんやりキープできる【サントリー】グリーンダカラがAmazonで人気！要チェックだ！
素材由来の自然な味わいで、カラダにうれしいすっきり果実の水分補給飲料。日常生活やスポーツシーンでの熱中症対策設計(食塩相当量0.1グラム/100ミリリットル)と、水分補給に適した効率的な浸透圧設計(カラダと同じ浸透圧)。 2012年の発売以来、多くのお客様にご好評いただいている味わいをベースに、よりすっきりとした後味に。
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カラダにうれしい素材でつくったグリーンダ・カ・ラはみずみずしい果実感と、すっきりと飲みやすい味わいが特徴。運動時はもちろん、寝起きやお風呂あがり、汗をかいた時など、カラダがカラカラの時には心地よくしみわたるグリーンダ・カ・ラがおすすめ。
2022年4月リニューアルでは、渇いたカラダが思わず手に取りたくなるような、透き通る青ラベルで生まれ変わった。さらに600ミリリットル(自動販売機対応品を除く)は流線形の新ボトルに。
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「GREEN DA・KA・RA」シリーズは、“日常生活の水分補給"をコンセプトに開発。日常生活で親しみのある素材を使い、子どもから大人まで幅広く親しまれている。
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