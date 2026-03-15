「ハニーハニーミルクラテ」HOT／ICED（Short 620円／Tall 680円／Grande 740円）　※価格は税込み

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　「タリーズコーヒー」は、3月18日（水）から、はちみつを使った季節限定ドリンク「ハニーハニーミルクラテ」などを全国の店舗で発売する。

【写真】贅沢なロイヤルミルクティーも！　新ドリンク＆春スイーツ詳細

■春の陽気にぴったり

　今回“HONEY LOVERS”と題し登場するのは、「タリーズ」オリジナルハニーを使用した季節限定ドリンク3種。

　「ハニーハニーミルクラテ」は、芳醇なエスプレッソとコクのあるミルクに特製ハニーホイップをトッピングした、はちみつの華やかな香りとやさしい甘さを楽しめる一杯だ。

　また、マラウイ産茶葉をブレンドした香り高い紅茶にミルクとハニーホイップを重ねた「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」も展開。

　加えて、アサイーとストロベリーを合わせた甘酸っぱい味わいに、はちみつのやさしい甘さを加えたフローズンドリンク「ハニーアサイースワークル」をラインナップし、日常に寄り添う春のドリンクがそろう。

　さらに、春のカフェタイムにぴったりなスイーツとして、12層のクレープ生地にホイップクリームとカスタードクリームを重ねた「ミルクレープ ダブルクリーム」と、レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた「レモンライムミントのタルト」が提供される。