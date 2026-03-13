リラックマのスイーツビュッフェ開催♡ホテルニューオータニで限定メロン＆マンゴースイーツ

人気キャラクターリラックマと、ラグジュアリーホテルホテルニューオータニの夢のコラボが実現♡「リラックマ」をテーマにした限定スイーツが楽しめる『リラックマ スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』が期間限定で開催されます。かわいらしいコラボスイーツや豪華ホテルメニューを好きなだけ味わえる贅沢なビュッフェ。さらに来場者特典や限定トートバッグ付きプランも登場し、ファン必見のイベントです。

リラックマの可愛いコラボスイーツ



「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～

スイーツビュッフェでは、ホテルの人気スイーツブランド「パティスリーSATSUKI」のパティシエが手掛けた、リラックマの世界観を表現したコラボスイーツが全7種類登場します。

ホテルニューオータニ幕張 価格：大人 平日 8,000円、土・日曜日 8,800円／小学生 4,000円／幼児（4歳以上）2,500円

ホテルニューオータニ大阪 価格：大人 平日 6,800円 、土・日曜日 7,500円／小学生 4,000円／幼児（4歳以上）3,000円

リラックマのあんこクリームホットケーキ



リラックマのしあわせみたらし団子



キイロイトリのもふもふマンゴームース



リラックマのマンゴーミニパフェ



コリラックマのおきにいりパンナコッタ



リラックマのだららんカスタードプリン



コリラックマの夢見るフルーツロール

どれも小ぶりでかわいい見た目が魅力で、写真を撮りたくなるメニューばかり♡かわいい店内装飾の中で、リラックマの癒やしの世界観を楽しみながら味わえます。

ホテル自慢の料理や特典も充実



コラボスイーツ以外にも、ホテルニューオータニを代表する人気スイーツ「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、パティシエ特製のデザートが豊富にラインナップ。

さらにサンドウィッチ、サラダバー、スープ、パスタ、カレーなどの食事メニューも揃い、満足度の高いビュッフェとなっています。

※ローストビーフ、ピッツァは幕張限定。

また来場者特典として、非売品のオリジナルノベルティ「アクリルマーカーチャーム」をプレゼント。デザインは2種類で、ペットボトルや傘の目印として使える便利なアイテムです。

トートバッグ＆宿泊プラン



オリジナルトートバッグ付プラン



イベント限定のオリジナルトートバッグ付きプランや、スイーツビュッフェの席を確約できる宿泊プランも登場します。

サイズ：W245mm×H190mm×D120mm

幕張：平日 9,500円／土・日曜日 10,300円

大阪：平日 8,800円／土・日曜日 9,500円

コラボドリンク付プレミアムステイプラン

幕張：1名さま1室 29,700円～／2名さま1室 46,000円～／3名さま1室 63,300円～

大阪：1名さま1室 52,000円～／2名さま1室 68,000円～

※上記宿泊料金は、1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク、税金・サービス料共

リラックマの世界を味わう贅沢ビュッフェ



リラックマの可愛いスイーツとホテルクオリティの料理が楽しめる、特別なスイーツビュッフェ。

メロンやマンゴーなど季節のフルーツを使ったメニューも充実しており、甘いもの好きにはたまらないイベントです。

限定ノベルティやトートバッグ付きプラン、宿泊プランなど楽しみ方もいろいろ♡リラックマの世界観に包まれながら、癒やしのスイーツタイムを満喫してみてはいかがでしょうか。