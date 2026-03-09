セブン新揚げ物総菜「だし薫る和風チキン」独自開発の軽やかサク衣×上品な合わせだしが味の決め手
【モデルプレス＝2026/03/09】セブン-イレブンでは、新たに「だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）」を3月10日（火）より、全国のセブン‐イレブン店舗にて数量限定で発売する。ご飯やおにぎりに合う「おかず」としての存在感を追求した揚げ物惣だ。
「だし薫る和風チキン」は、和食の代名詞である天ぷらの衣から着想を得た独自開発の「サク衣」と、鰹など和風だしの旨味が広がる仕上がりが特長。軽やかなサク衣が、ひと口目に響く心地よいサクッという食感と、ふんわりとほどける軽やかさを両立。外はクリスピーでありながら、中はジューシーで重たさを感じさせない、絶妙のバランスに仕上がっている。
味の決め手となるのは、鰹由来など複数のだしをブレンドした特製の合わせだし。噛むたびに国産チキンの旨味と肉汁が溢れ出し、上品なだしの薫りがフワリと鼻に抜ける。何度食べても飽きのこない、日本人好みのホッと落ち着く味わいに整えられている。（modelpress編集部）
価格：167円（税込180.36円）
販売エリア：全国
