今回は、母親が事故で入院し退院後、反抗期の息子の態度が別人のように変わっていたエピソードを紹介します。

息子が優しくなったのは良かったけど…

「中2の息子の反抗期に悩まされていた私。息子は『お前うぜえよ！』などと暴言を吐いてきて、メンタルの調子があまり良くない私は、息子の暴言を聞くたびに体調を崩してしまうほどでした。

そんなある日、息子に『お前なんてさっさと消えろよ！』と言われ、耐えられなくなった私は家を出ました。そして街を歩いていましたが、歩行者用の信号は青だったのに、突っ込んできた車にぶつかり、大怪我をしました。

それを知った息子は、『自分のせいでこんなことになった』と思ったようです。でも実際は、ただ交通事故に遭っただけなんですが……。

しばらく入院し、退院後に帰宅しましたが、息子は家を掃除したり、私のために料理してくれたりして、以前とは別人のよう。それにいつも笑顔で優しく、やたら私に気を使ってくれるのですが、正直居心地が悪いです。私は交通事故にあっただけなのに、息子にトラウマを植え付けてしまったのではないかと思ってしまって」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ 息子さんの悪かった態度が改まったのは良かったけれど、やたら気を使われてしまうと、それはそれで辛いですよね。ちなみにこの女性の夫も事故以来、やたら気を使ってくるようになったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。