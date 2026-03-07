「塗り重ねた嘘を全部聞かせてもらう」自分勝手な正義感が仇となる瞬間【優しさを食い尽くすママ友 第7話】
■これまでのあらすじ
ママ友・美月に利用されていることを知り、距離を置くようにした佳乃。しばらくして自分の悪い噂が流れだした。身に覚えのない嘘ばかりだが、それを信じて拡散する人の多さに愕然とし、佳乃は噂の張本人と考えられる美月と話し合おうと考える。そこへ噂を信じるママ友たちが押しかけてきて…!?
【佳乃sideSTORY】
招待をしていない同級生のママたちが来てくれたことで、美月さんの嘘が明らかになりました。
わが家に来てもクッキーを一緒に作ることすらしなかった美月さん。就職活動を助けるためにしてきた結果が、この仕打ちなの？
そこへやってきたのが、美月さんのお父さま。美月さんのお父さまによると、私の夫が美月さんに仕事を紹介したとなっているらしく…。
美月さんのさらなる嘘がまたしても明らかになったのです。一体美月さんはどれだけの嘘をついていたの？
脚本:みゆき、イラスト:ふゆ
