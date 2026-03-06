»þµë¤ÈÉÞÍÜ¤È¿Í°÷¤È


»þµë¤ò¾å¤²¤ë¤È¿Í¼ê¤¬¸º¤ë!?²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ã¬Ã«(@akatsuki405)¤µ¤ó¤Î¼ÂÏ¿Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤è¤ê¡Ø»þµë¤ÈÉÞÍÜ¤È¿Í°÷¤È¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

¢£¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¤Ë¡¢Æ±¶È¼Ô¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÄ«Îé¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤«¤é¡Ö»þµë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÃÎ¤é¤»¤À¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤­¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥·¥Õ¥È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Íâ·î¡¢Å¹Æâ¤Ïº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê²ÔÆ¯¤¹¤ë¥ì¥¸¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë¡£¡Öº®¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥ì¥¸ÊÄ¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈµÒ¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¸½¾ì¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£

ËÜºî¡Ö»þµë¤ÈÉÞÍÜ¤È¿Í°÷¤È¡×¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÎÃ¬Ã«¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¡¢Á´¤Æ¤Î»ÙÅ¹¤Ë±þ±ç¶ÐÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¿Í¤¬Â­¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»þµë¥¢¥Ã¥×¤Ï°ì¸«Ï¯Êó¤À¤¬¡¢ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤­¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÃÊ¥ì¥¸¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Å¹Ä¹¤äÌò¿¦¼Ô¤ÎÊý¡¢Á¯µûÉô¤äÀºÆùÉô¡¢ÀÄ²ÌÉô¤ä¥Ç¥ê¥«Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ì¥¸¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ë¹½¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

¸½ºß¤â¾õ¶·¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹Ä¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ø¤Î²þÀµ¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ì¥¸Å¹°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¡£ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)

