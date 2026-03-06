»þµë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ë¸½¾ì¤«¤éÈáÌÄ!?¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤¬À¸¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Í°÷ÉÔÂ¤È¡¢¥ì¥¸µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
»þµë¤ò¾å¤²¤ë¤È¿Í¼ê¤¬¸º¤ë!?²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ã¬Ã«(@akatsuki405)¤µ¤ó¤Î¼ÂÏ¿Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤è¤ê¡Ø»þµë¤ÈÉÞÍÜ¤È¿Í°÷¤È¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¤Ë¡¢Æ±¶È¼Ô¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÄ«Îé¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤«¤é¡Ö»þµë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÃÎ¤é¤»¤À¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥·¥Õ¥È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Íâ·î¡¢Å¹Æâ¤Ïº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê²ÔÆ¯¤¹¤ë¥ì¥¸¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë¡£¡Öº®¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥ì¥¸ÊÄ¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈµÒ¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¸½¾ì¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¸½ºß¤â¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹Ä¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ø¤Î²þÀµ¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¸Å¹°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¡£ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)
