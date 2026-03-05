【夫が料理を作ったら】「もー!!全部いやだ!!」汚れまくる手に想定外の力作業…でも完成した餃子に感動【作者に聞いた】

【夫が料理を作ったら】「もー!!全部いやだ!!」汚れまくる手に想定外の力作業…でも完成した餃子に感動【作者に聞いた】