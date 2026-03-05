【夫が料理を作ったら】「もー!!全部いやだ!!」汚れまくる手に想定外の力作業…でも完成した餃子に感動【作者に聞いた】
自身が主人公のエッセイ漫画をX(旧：Twitter)に投稿している、をぎくぼ虫(@wogikubomushi)さん。当初は、身近に起きるおもしろい出来事を友達に伝えるために描いていた漫画だったが、髭にもじゃもじゃ頭という見た目も中身も濃いめなキャラクターがウケて、徐々に注目されるように。今回は実体験漫画「人生で初めて餃子を作った思い出」を紹介するとともに、本作にまつわる裏話などを作者のをぎくぼ虫さんに聞いた。
「料理は下手な方だと思いますが、小さい頃から好きでした。グループホームで働いてた経験もあって、料理をすることが生活の一部という考えになっています」と語るのは、本作「人生で初めて餃子を作った思い出」を描いた作者・をぎくぼ虫さん。コメ太郎君くんが生まれてから、料理の分担が奥様4割、自身6割になり、「この際だから作ったことのない料理に挑戦しよう」という思いから生まれたのが本作の餃子づくりエピソードである。
をぎくぼ虫さんは、仕事の合間や帰宅後に料理することが多いため、レパートリーはあまり時間のかからないものが多いと話す。「得意な料理は特にないのですが、味噌汁だけは具のラインナップ・切り方・入れる時間や味噌とダシの配分など異様にこだわりがあります」と普段の様子を教えてくれた。
「餃子作りで1番大変だと思ったのは『味見できない』ということです。普段、調味料などは味見しながら整えていくので、それができないのがかなりプレッシャーでした」と初の餃子づくりを振り返るをぎくぼ虫さん。そのせいか初めての餃子はだいぶ薄味だったようだが、「最近はだいぶマシな味になってきました」という言葉から、成功率は確実に上がっていることが伺える。
意外に作業工程が多く手間のかかる餃子づくり。気になる人は本作を読んで、実際に餃子を作ってみるのもいいかもしれない。
画像提供：をぎくぼ虫(@wogikubomushi)
