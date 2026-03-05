ゼッテリアの抹茶フェア開催♡春限定の和風スイーツを楽しもう

ゼッテリアでは、春の訪れを感じる「抹茶フェア」を期間限定で開催します。香り高く奥深い味わいの抹茶を使ったシェーキやスイーツが登場し、和の風味を手軽に楽しめるラインナップがそろいました。ちょっとした休憩やご褒美タイムにもぴったりなメニューは、抹茶好きの方はもちろん春らしい味わいを楽しみたい方にもおすすめです♡

抹茶の味わいを楽しむシェーキ

黒糖ゼリー＆抹茶パフェシェーキ



価格：390円

抹茶の豊かな風味を楽しめるシェーキは、和の甘さとほろ苦さのバランスが魅力。食感の違いやサイズ展開も楽しめるのがポイントです。

抹茶を使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームと沖縄県産黒糖を使用した黒糖ゼリーをトッピングした一品。抹茶のほろ苦さと黒糖のやさしい甘みが調和した和風シェーキです。ぷるんとした黒糖ゼリーがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。

シェーキ抹茶



価格：Sサイズ240円／Mサイズ320円

抹茶の味わいをシンプルに楽しめるシェーキ。今回のフェアから新たにSサイズが加わり、気軽に楽しめるようになりました。

※写真はSサイズです。

春限定の鎌倉五郎本店おはぎ登場♪羊羹流し仕立ての上品和菓子

手軽に楽しめる抹茶スイーツ

濃厚宇治抹茶パイ



価格：260円

サクサク食感のパイ生地と濃厚な抹茶クリームを組み合わせたスイーツは、外出先でも楽しみやすいワンハンドタイプです。

宇治抹茶クリームとミルククリームを2層に仕立てたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品です。宇治抹茶の芳醇な香りと深みのある味わいを手軽に楽しめます。

春限定の抹茶スイーツを楽しんで



ゼッテリアの抹茶フェアは、気軽に和の味わいを楽しめる春限定企画です。抹茶のほろ苦さとやさしい甘みのバランスが魅力のメニューは、ちょっとしたご褒美にもぴったり。

シェーキやスイーツなど、その日の気分に合わせて選べるのもうれしいポイントです♪期間限定の味わいをぜひ楽しんでみてください。