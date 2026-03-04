ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

毎日の食事が変わる‼格の違う炊きあがりの【象印マホービン】の炊飯器がAmazonで販売中‼新年度のご飯を最大限美味しく楽しもう！

象印マホービンから、本当においしいごはんを追求した「炎舞炊き」シリーズが登場！象印独自のローテーションIH構造で激しい対流を引き起こし、ふっくら甘みのあるごはんを炊き上げる一品。美味しいお米で日々の食事を格上げしよう！

「【象印マホービン】炊飯器 5.5合 炎舞炊き 圧力IHタイプ 日本製 お手入れ点数2点 スレートブラック NW-NA10-BZ」はかまどの炎のゆらぎをヒントに大火力と激しい対流でお米をかき混ぜ、ふっくらとした甘みのあるごはんを炊き上げてくれる炊飯器だ。

81通りの食感を追求できる「わが家炊き」メニューや、簡単に食感を選べる「炊き分け圧力」など、好みのおいしさを探せる機能が盛りだくさん。

そのときに食べるためだけでないメニューも様々。1合が16分で炊ける白米特急メニューや冷凍ごはんメニュー、40時間まで美味しく保存できるメニューもあり、忙しい毎日も助けてくれる。

お手入れも簡単、内釜と内ぶたの2点だけで済む。内ふたは食洗機もOK。ワンランク上の美味しいご飯で新年度を始めよう！