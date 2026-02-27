HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催

女性一人ひとりの体形や悩みに寄り添う「適正下着®」を提案するHEAVEN Japanが、あべのハルカスにて期間限定ポップアップショップを開催します。下着のプロに相談しながらフィッティング体験ができる貴重な機会で、初めての方でも気軽に参加できるのが魅力。自分にぴったり合うブラを見つけたい方におすすめのイベントです♡

プロに相談できる体験イベント

2026年2月25日（水）～3月3日（火）の期間中、あべのハルカス近鉄本店タワー館5階美sion Terraceにて、適正下着®のフィッティング体験ができるポップアップショップが開催されます。

女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けているといわれる中、HEAVEN Japanでは体形や肉質、理想のバストラインに合わせた下着選びを提案しています。

今回のイベントではプロのアドバイザーが対応し、見て・試して・購入できるのが特徴です。

フィッティング時間は約15分～20分程度で予約不要。お買い物の合間に立ち寄れる気軽さも魅力です。※混雑時は整理券を配布いたします。

日程：2026年2月25日（水）～3月3日（火）

フォーティーセブン新作WITH HEARTキャップ♡大人可愛いMLBデザイン

人気補整下着を試着できる

会場ではシリーズ累計80万本突破の看板商品「元祖脇肉キャッチャー」をはじめ、「ビスチェリーナ」や「シン・胸不二子ブラ」などの人気アイテムを実際に試着できます。

サイズ展開はB～Mカップ、アンダー60～100サイズまでの73サイズを用意しており、体型や悩みに合わせたフィッティングが可能です。

また累計3万枚を突破したセミロング丈のビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」からは、待望のノンレースタイプが登場。

立体はぎカップがバストに沿いやすく、表面がなめらかなためトップスに響きにくく、これからの季節にも使いやすい仕様です。

自分に合う下着を見つけるチャンス

自分に合ったサイズや形の下着を知ることは、快適な毎日や美しいシルエットづくりの第一歩です。

今回のHEAVEN Japanポップアップショップでは、プロのアドバイスを受けながら理想の下着選びを体験できます♪

気軽に立ち寄れるイベントなので、下着選びに悩んでいる方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。