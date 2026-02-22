´Ú¹ñÈ¯¡ÖVDL¡×¤Î¿Íµ¤¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ë¿·¿§¡¡¤¯¤¹¤ß¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥¤¥¨¥í¡¼
¡¡´Ú¹ñÈ¯¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ô¥£¡¦¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥ë¡ÊVDL¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥È¡¼¥ó¥¹¥Æ¥¤¥ó ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤«¤é¿·¿§¡Ö04 ¥¯¥ê¡¼¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ê30mL¡¢3080±ß¡Ë¤ò2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢È©¿§ÊäÀµ¤È¥á¥¤¥¯»ý¤Á¤òÎ¾Î©¤¹¤ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¡£·Ú¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ÎÈ©°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¿§¤Ï¤¯¤¹¤ß¤ä¿§¥à¥é¡¢ÀÖ¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò³ð¤¨¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ä¥ì¥â¥ó²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥·¥È¥é¥¹¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯Àß·×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¿§ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÁ´5¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£