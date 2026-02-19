平日ランチのセットが「実質0円」って太っ腹すぎん...？ガストにお得なメニューが登場してるよ〜！
ガストは、2026年2月12日にグランドメニューをリニューアルしました。お得な価格で楽しめるランチメニューなどが登場しています。
約1か月で100万食突破したメニューがレギュラー化
2月12日から登場したお得なメニューは3つ。中でも、実質0円でセットが付く平日ランチは注目です。
希少赤身のステーキが復活
希少赤身を使った「999円（税込み1099円）ステーキ」がレギュラーメニューに。25年9月11日から10月13日までの33日間で100万食を突破したメニューです。
平日ランチメニューがリニューアル
土日祝を除いた平日10時30分から17時限定の"平日ランチ"が大幅リニューアル。
グランドメニューの単品価格で、ライスまたはパンと日替わりスープがセットで付きます。
また、平日限定のパスタランチもあります。パスタの単品価格で、セットサラダとドリンクバー、日替わりスープが付きます。
セットの料金が実質0円なのは嬉しいポイント。しかも、ライスは大盛り無料で、日替わりスープはおかわり自由です。
サワー・グラスワインなどが終日お得価格に
アルコール5種とノンアルコールドリンク4種が、終日一律199円（税込み219円）で楽しめます。
対象のドリンクは以下の通り。
【アルコールドリンク】
●イタリアワイン サンタ・カンパネラ《グラス》赤・白
●レモンサワー
●甘くないレモンサワー
●ウーロンハイ
【ノンアルコールドリンク】
●アサヒドライゼロ
●スタイルバランス 無糖レモンサワー
●スタイルバランス カシスオレンジ
●スタイルバランス シャルドネスパークリング
他にも、サラダメニューのラインアップ強化や、お手頃価格の"小さめデザート"などが充実しています。
※一部画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部