平日ランチのセットが「実質0円」って太っ腹すぎん...？ガストにお得なメニューが登場してるよ〜！

ガストは、2026年2月12日にグランドメニューをリニューアルしました。お得な価格で楽しめるランチメニューなどが登場しています。

約1か月で100万食突破したメニューがレギュラー化

2月12日から登場したお得なメニューは3つ。中でも、実質0円でセットが付く平日ランチは注目です。

希少赤身のステーキが復活

希少赤身を使った「999円（税込み1099円）ステーキ」がレギュラーメニューに。25年9月11日から10月13日までの33日間で100万食を突破したメニューです。

平日ランチメニューがリニューアル

土日祝を除いた平日10時30分から17時限定の"平日ランチ"が大幅リニューアル。

グランドメニューの単品価格で、ライスまたはパンと日替わりスープがセットで付きます。

また、平日限定のパスタランチもあります。パスタの単品価格で、セットサラダとドリンクバー、日替わりスープが付きます。

セットの料金が実質0円なのは嬉しいポイント。しかも、ライスは大盛り無料で、日替わりスープはおかわり自由です。

サワー・グラスワインなどが終日お得価格に

アルコール5種とノンアルコールドリンク4種が、終日一律199円（税込み219円）で楽しめます。

対象のドリンクは以下の通り。

【アルコールドリンク】

●イタリアワイン サンタ・カンパネラ《グラス》赤・白

●レモンサワー

●甘くないレモンサワー

●ウーロンハイ



【ノンアルコールドリンク】

●アサヒドライゼロ

●スタイルバランス 無糖レモンサワー

●スタイルバランス カシスオレンジ

●スタイルバランス シャルドネスパークリング

他にも、サラダメニューのラインアップ強化や、お手頃価格の"小さめデザート"などが充実しています。

※一部画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部