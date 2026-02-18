娘の発表会より「釣り」が大事なの？よきパパだった夫が、家庭を捨てて趣味に逃げた理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、カードから10万円の引き落としがかかった！明細を見ても購入した覚えはない。「カード詐欺に遭った！」と大騒ぎしたら、実は夫が秘密で買った「釣り具」の代金だった…。
妻に相談もなく10万円をつぎ込み、週末は家族よりも「釣り」を優先する夫。そんな夫との結末を描いた、辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)の『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』を紹介するとともに話を聞いた。
■釣り具に10万円？エスカレートする趣味
今回は、釣りにはまった夫が家族よりも趣味を優先していく話。主人公はしっかり者の妻・裕香と、子煩悩で物わかりのいい夫・隆志。はじめは家族みんなでやっていた「釣り」も、いつの間にか夫一人がのめり込んでいった。自分のことは二の次で家族を優先してくれていたから「趣味を楽しむくらいいいよね」と思っていたけれど、週末になるといつも家にいない。とうとう娘が「明日パパお休みなのに、またお家にいないの？」と、寂しそうに言うようになった。
そこで、妻の裕香は家族旅行を計画。しかし、夫は車にこっそりと釣り具を積み込み、旅行中に一人で隣町の釣りスポットへ行ってしまう。さらには、釣り具に10万円を使ったりと裕香に何の相談もなく、勝手な行動を取るようになる。
決定打は、前から予定を空けるように言っていた娘のダンスの発表会を忘れたこと。離婚を視野に入れて夫婦で話し合うことにした二人。すると、夫の口から考えてもいなかった言葉が出てきた。
■「父親でいることが重荷だった」
子煩悩で物わかりのいい夫に見えていたが、実は「夫であり、父親でいることが重荷だった」という。
そして、夫婦が出した答えは「離婚」という結末だった。
本作は、辰ノたむさんの友人の実体験を漫画化したという。「もちろん身バレ防止のためにフィクションは混ぜていますが、大筋はそのままです。描く際に気をつけたところは、私自身が子どもがいないので、親という立場の心情を表現するのが難しかったですね。あとは、夫(隆志)は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っすぐ家族に向き合っているんだということが伝わるように気をつけました」
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。