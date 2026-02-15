サンキューマートにサンリオキャラクターズ新作文具がALL390円で登場♡

「Be Smile,Be Kawaii」をテーマに、いつ来てもALL390円で推しグッズが手に入るサンキューマートから、サンリオキャラクターズの限定文具アイテムが登場♡全国のサンキューマート店舗と公式オンラインショップにて、2026年2月18日（水）より入荷次第販売開始となります。新学期に向けて、毎日を可愛く彩る注目シリーズです。

第1弾は8キャラクター大集合

本企画はサンキューマート限定で、第1弾・第2弾として展開。第1弾では「ハローキティ」「シナモロール」をはじめ、「コロコロクリリン」「けろけろけろっぴ」など全8キャラクターがラインナップします。

クリアロールテープ2P／アクリルメモスタンド／B6リングノート

価格：各390円（税抜）

クリアロールテープ2Pは、柄違いが楽しめる2個セット。ノートや手帳のデコレーションに使いやすく、デイリー使いにもぴったりです。

アクリルメモスタンドは、メモやカードを立てて使える仕様。デスクに飾るだけで気分が上がるアイテムです。

藤井サチ『雨のち、サチ。』珠玉カット満載のフォト＆スタイルブック

第2弾は3月中旬より展開予定

B6リングノート／フレークステッカー／アクリルクリップ2P／ステッカー（クリア）

価格：各390円（税抜）※ステッカー（クリア）はよりどり2点で390円

第2弾は3月中旬より登場予定。キャラクターたちの多彩なアートが楽しめるアイテムが揃います。

B6リングノートは、持ち運びしやすいB6サイズ。カラフルでポップなデザインが新学期のスタートを応援します。※リングノートは第1弾アイテムです。

フレークステッカーは、さまざまなデザインがセットになり、デコレーションの幅が広がります。アクリルクリップ2Pは、書類やノートを可愛くまとめられる2個セット。実用性も抜群です。

ステッカー（クリア）は、透け感のある仕様で、ノートや手帳を軽やかにデコレーションできます。

販売情報

販売開始日：2026年2月18日（水）より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所：サンキューマート各店舗／公式オンラインショップ

※公式オンラインショップは12:00より販売開始予定です

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

新学期を“カワイイ”でスタート♡

毎日使う文具だからこそ、ときめくデザインを選びたいもの。サンキューマート限定のサンリオキャラクターズ文具は、手に取りやすい390円（税込429円）で揃うのも魅力です。

新生活のスタートに、推しキャラと一緒に気分を上げてみてはいかがでしょうか♪