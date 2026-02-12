「スーパーカップ」のアイスに「R-1」ドリンクの無料券も！セブンが″1つ買うと1つもらえる″大量追加《2月12日開始》
セブン-イレブン各店では、2026年2月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。
「ワンタン」の無料券も
1つめの対象商品は、森永「ハイチュウ プレミアム 巨峰」です。
1個購入すると、「生ラムネ玉」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、ロッテ「パイの実」。
1個購入すると、「クランキー ポップジョイ」「クランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ポップジョイ クッキー＆クリーム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」です。
1個購入すると、「エッセル スーパーカップ 超バニラ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、明治「おいしい 牛乳」「おいしいミルクコーヒー」（各450ml）。
どちらか1本を購入すると、「プロビオヨーグルト R-1ドリンク」「プロビオヨーグルト R-1ドリンク 低糖低カロリー」「プロビオヨーグルト LG21ドリンク」「ヘモグロビンA1c 対策ヨーグルトドリンク」（各112g）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
5つめの対象商品は、セブンプレミアムゴールド「飯田商店 わんたん入りしょうゆらぁ麺」です。
1個購入すると、「マルちゃん ミニワンタン」の「しょうゆ」「担担スープ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも2月19日から3月4日まで。
お得にゲットできるチャンスは要チェックです。
