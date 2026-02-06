白石聖が魅せる♡プラストゥモロー新CMで紡ぐ自然体美髪

髪の主成分であるタンパク質に着目したヘアケアブランド「プラストゥモロー」が、俳優・白石聖さんを起用したスペシャル動画を本日公開。ノースタイリングでも美しい髪を目指す“潜在美髪ケア※1”の世界観を表現しています。自然光に包まれた白石さんの穏やかで芯のある美しさが、日常にそっと寄り添うヘアケアの魅力を伝えます♡

芯まで整う、自然体の美しさ



「プラストゥモロー」の新CMでは、白石聖さんが飾らない自然体の表情で、ノースタイリングでも揺るがない美髪を披露。

彩雲の柔らかな光が差し込む中、風になびく髪の動きや穏やかな表情に注目。

髪の主成分タンパク質に着目した「潜在美髪ケア※1」により、芯まで整った髪が、内面の凛とした強さを引き出す瞬間を象徴的に映し出しています。

白石聖が体現する、揺らがない私

撮影現場では、寒さの中ノースリーブ姿で風を受ける白石さんの集中した表情が印象的。カットごとに納得するまでシーンを重ね、自然体でありながら芯の強さを見事に体現しました。

自身も「＋ｔｍｒ」を使用して朝の髪の調子を実感しており、動画を通して視聴者にヘアケアの楽しさを伝えています。日常に寄り添う、静かで確かな美しさが魅力です♡

プラストゥモロー全ラインナップ



プラストゥモロー スムースシャンプー

プラストゥモロー スムーストリートメント

・やわらかく、ふんわり軽いのにまとまる髪へ

・ネイチャープロテインCP処方※3、スウィートフローラルの香り

・本体：470mL、詰め替え：400mL

プラストゥモロー モイストシャンプー

プラストゥモロー モイストトリートメント

・しっとりなめらかで毛先までまとまる髪へ

・ネイチャープロテインMCP処方※4、スウィートフローラルの香り

・本体：470mL、詰め替え：400mL

プラストゥモロー ブライトシャンプー

プラストゥモロー ブライトトリートメント

・ブリーチやカラーのダメージヘアも風になびく髪へ

・ネイチャープロテインBCP処方※5、ブリーチケアアミノCX※6、ブライトフローラルの香り

・本体：470mL、詰め替え：400mL

※1 健やかな髪を保つ

※2 補修のこと

※3～6 各成分詳細は原文参照

ノースタイリングでも、揺るがない私



白石聖さんが体現する自然体で芯のある美しさは、「プラストゥモロー」の潜在美髪ケア※1があってこそ。

タンパク質に着目した処方で、毎日の髪を芯まで整え、ノースタイリングでも自信ある髪へ。今日も明日も、揺るがない私の強さを支えるヘアケアとしておすすめです♪