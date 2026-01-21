¡Ú¥Û¥é¡¼¡Û¤¤¤¿¤º¤éÈ¾Ê¬¤Ç¤«¤±¤¿¸ø½°ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤êÊÖ¤¹¡Ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Î¤¢¤ë¸ø½°ÅÅÏÃ¡¢¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡©
²øÃÌÈÖÁÈ¤ä¥Û¥é¡¼ÆÃ½¸¡¢ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¨¤ëÏÃ--¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿²øÃÌ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â´¶¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¶²ÉÝ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó(@siroyagishugo)¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ï¤É¤³¤«²Ä°¦¤é¤·¤¤¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÄÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ°Õ¤ËÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊµÞÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÈÖ¹æ¤ò¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤±¤ë¤È¡È¤¢¤ÎÀ¤¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡£È¾¿®È¾µ¿¤Ç»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¡¢½÷¤Î»Ò3¿Í¤¬¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤½¤Î±½¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿--¡£
²¿ÅÙ¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤Æ¤â¡¢È¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±³¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¼õÏÃ´ï¤òÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÃÖ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼õÏÃ´ï¤«¤é¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÌÄ¤ê¶Á¤¯¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¡È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¡£Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤êÂ³¤±¤ë²»¤¬¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÌµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÈ¾¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¶²ÉÝ¤¬¤è¤êÁ¯Îõ¤ËÆÉ¼Ô¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡ª
¢£Æ±¤¸½Ö´Ö¤Ë¸«¤¨¤¿¡È¹õ¤¤±Æ¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï!?
ÊÌ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¾¯½÷¤ÈÁêÃÌ°÷¤ÎK¤µ¤ó¤¬¡¢¸Å¤¤·úÊª¤Î°ì¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¿´ÎîÆ°²è¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢K¤µ¤ó¤¬¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡£
ÀðÉ÷µ¡¤ò»ß¤á¤¿Ä¾¸å¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡È¤½¤ì¡É¤ò¸«¤¿¤Î¤À¡£ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¹õ¤¤±Æ--¡£Ã¯¤«¤Î¸«´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶²ÉÝ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»÷¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ÏÅê¹Æ¼Ô°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÊ£¿ô¿Í¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤¬°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¤êÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯»É·ã¤¹¤ë¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡¢Åô¤ê¤òÍî¤È¤·¤¿Éô²°¤ÇÆÉ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ú¤¤¹¤®¤ë¼ÂÏÃ·Ï¥Û¥é¡¼¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)
