「休むなら代わりにシフト入れる人みつけて！」ワーママに理解ない職場もあるが働いていてよかったこと【作者に聞く】
7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さんは育児や家事、ワーママとして働く日々の“あるある”を漫画にしてInstagramで発信しており、その漫画は多く人の共感を得ている。
今回は、ヨカさんが「ワーママになってよかったこと」を漫画で紹介。実はヨカさん、以前は某大手企業の店舗でワーママとして働いていたそうなのだが、その職場ではワーママに対する理解がなく、子供が発熱して休みを申し出ると「休むのであれば代わりにシフトに入れる人を自分で見つけてください」と突き放されたり、「あなたの休みの代わりを手配するために社員の手を煩わせないでください」と怒鳴られたりして、休みを申し出るたびに神経をすり減らしていたそう。現在は理解がある職場に勤めており、そういう職場のヨカさんなりの見分け方のポイントなども描いている。この漫画についてヨカさんに話しを聞いてみた。
前職では家庭都合による当日欠勤の際に「休むなら代わりにシフト入れる人を探してください」と言われたり、苦労も多かったというヨカさんだが、現在の職場については「毎日楽しく仕事に行かせてもらっています。この職場に出合う前までは長い間、職探しをしていて、条件が合わずに落ちまくり、ついでに暗黒面にも堕ちていました」と振り返りつつ、「今の仕事に就いて、私はやっぱり外で皆でワチャワチャしながら仕事するの好きだな〜って思いました」と、働く喜びを率直に語ってくれた。
ヨカさんが現在勤めているのは地元密着型のスーパー。子育て中の方や子育てを経験したパートさんが多く働いているため、子供の病気や学校行事で休むことにも理解があるようだ。「おかげさまで、無理なく仕事もできるし、子供たちにもちゃんと関われるし、ほどほどにリフレッシュもできています。ありがたいです〜！」と話すヨカさんからは、仕事と家庭の両立が精神的な余裕につながっている様子が伺える。
ヨカさんが思う、ワーママになって1番よかったことは"メリハリがつくこと"だという。「効率よく時間が使えるようになったから生活にメリハリも出て、子供にしっかり向き合える時間も取れるようになりました」と自身の変化を実感しているようだ。
ほぼワンオペで育児に向き合いながらも、そのリアルを飾らず描くヨカさんの育児漫画は、多くの子育て世代の共感を集める理由となっている。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
