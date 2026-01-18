友人の熟年離婚がうらやましい。でも離婚すれば生活のランクが落ちる…／人生最大の失敗（4）
育児で限界を迎える専業主婦・エリコの横で大いびきをかく夫。顔を合わせても「疲れた」「腹減った」しか言わない日々に息苦しさを感じていたある日、夫が浮気相手に「俺の人生最大の失敗は結婚だよ」と話しているのを耳にしてしまいます。離婚を決意したエリコはパートを始め、コツコツと資金を貯めて子どもの大学進学を機に熟年離婚。慰謝料300万円を手に「自由」を勝ち取ったはずでしたが、48歳で始めた独身生活は思っていたものとは少し違っていて――。
※本記事は野原広子著の書籍『人生最大の失敗』から一部抜粋・編集しました。
浮気相手と思われる女性に「オレの人生最大の失敗は結婚だよ」と話していた夫。偶然その様子を見ていたエリコは、離婚を決意します。パートでお金を貯めながら、表面上は「夫婦」として生活し、娘が大学に進学するタイミングで熟年離婚。友人や同僚に離婚を報告すると…？
離婚して幸せそうなエリコですが、「離婚したい」と言い合っていた友人の反応はちょっと意外なものでした…。安定した暮らしをしながらも、不満を抱える結婚生活。離婚して生活のランクが落ちても解放感に浸れる独身生活。どちらを選ぶかは、自分の人生において何を優先するかによるのでしょう。
著＝野原広子／『人生最大の失敗』