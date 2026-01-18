グミチョコボール新発売♡三段階食感で楽しむ大人のご褒美

森永製菓のロングセラーブランド「チョコボール」から、ちょっと気分が上がる新作が仲間入りします。今回登場するのは、果汁入りグミをチョコレートで包んだ新感覚のグミチョコボール。さらに、大人世代に人気のザクザク食感タイプもリニューアルし、思わず探したくなる仕掛けをプラス。懐かしさと新しさが同時に楽しめる、話題性たっぷりのラインアップです♡

三段階で楽しむグミチョコの魅力



新発売となる「グミチョコボール＜国産白桃＞」「グミチョコボール＜2種のぶどうMIX＞」は、噛み応えのある果汁入りグミをチョコレートでコーティングした一粒。

最初はチョコのパリッとした食感、続いてグミの弾む歯ごたえ、最後に果汁感が広がる“三段階の味わい”が特長です。

フルーティさとやさしい甘さのバランスが、仕事や家事の合間の気分転換にぴったりです。

大人向けザクザク食感が進化



ハードな噛み心地で支持されている「ザクザクチョコボール＜ピーナッツ＞」は、2月上旬よりリニューアル発売。ランダムで金のチョコ玉が封入され、見つけた瞬間のワクワク感が楽しめます。

「チョコボール」ならではの遊び心を、大人向け商品でもしっかり体感できるのが魅力です。

懐かしさがうれしい復刻キャンペーン



平成初期に人気を博した「キョロちゃんショップ」シリーズから、「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを実施。

まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの全4種類がランダムで当たります。懐かしさと縁起の良さを感じられる賞品は、大人世代の心もくすぐります。

新作と遊び心で笑顔のひとときを



フルーティな新作グミチョコボールと、進化したザクザクチョコボールがそろい、チョコボールの楽しみ方はさらに広がりました。

味わいだけでなく、金のチョコ玉や復刻ストラップキャンペーンなど、開ける楽しさも満載。

日常のちょっとしたご褒美や、誰かとシェアするおやつ時間に、思わず笑顔がこぼれる存在になりそうです♪