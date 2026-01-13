スタバ、次の新作は「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」。バレンタインを彩るドリンクは見逃せない

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年1月14日から「カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」の2商品を販売します（一部店舗を除く）。

「エスプレッソショット」追加カスタマイズがおすすめ

2026年のスターバックスのバレンタインは、カカオの深みをしなやかに楽しめるという2つのビバレッジが登場します。

・カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ

フラペチーノのボディとなるクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを組み合わせ、コクがあってまろやかなカカオの味わいを、なめらかなジェラートのような口当たりに仕上げています。

カカオの深みがありながらも後味はすっきり。また、甘酸っぱいストロベリー果肉をプラスしているので、上質なデザートのような満足感とカカオの深み、華やかなストロベリーの風味が広がります。

トップにはふんわり軽やかなショコラムース、艶のあるレッドベリーグラサージュソースを合わせ、ストロベリーフレーバーキャンディーの食感がアクセントになっています。混ぜても、そのままでも一口ごとに違う表情を見せる楽しさです。

Tallサイズのみで、価格はテイクアウト717円、店内利用の場合は730円。

また、おすすめは「エスプレッソショット」の追加カスタマイズ。エスプレッソの香ばしいほろ苦さがカカオの奥行きを引き立て、ストロベリー果肉やショコラムースと重なり合い、より深みが増します。甘いだけじゃない、"大人の味わい"へと仕上がる上質なカスタマイズです。

「エスプレッソショット」の追加カスタマイズは、テイクアウトが54円、店内利用は55円が発生します。

・カカオ ムース ラテ

ほろ苦く深みのあるカカオソースに、香ばしいエスプレッソを重ねたラテ。トップのショコラムースがゆっくりと溶け出すことで、芳醇なカカオの香りとミルクの甘みが調和していきます。

仕上げのシェイブカカオは、一口ごとにほろほろと崩れ、ビターの心地よい余韻が感じられます。

忙しい時間の合間や自分を整えたい夜にも、静かなリセット感をもたらしてくれそうな1杯です。

価格は以下の通り。

テイクアウト：Short599円、Tall638円、Grande682円、Venti726円

店内利用：Short610円、Tall650円、Grande695円、Venti740円

いずれも一時的な欠品や、早期に販売を終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部