これはセンス良すぎ！クラシックな見た目に今どきの機能性をぎゅっと搭載。毎日ガシガシ使えるタフ設計【ザノースフェイス】のリュック、Amazonでチェックしてみて！
軽くて強い。街にも山にも馴染むヘリテイジデザイン【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシックなバックパックを現代仕様へとアップデートしたヘリテイジコレクションのモデル。メイン素材には軽量性と耐久性に優れた「Robicナイロン」を採用し、ボトム部分には1000デニールの高強度ナイロンを配置することで、日常からアウトドアまで安心して使えるタフな仕上がりとなっている。
ショルダーハーネスは身体のラインに沿うよう厚みを持たせた設計で、クッション性とフィット感が高く、長時間の使用でも快適な背負い心地を提供する。荷物の量に応じてサイドコンプレッションで容量を調整できるため、タウンユースからハイキングまで幅広いシーンに対応する柔軟性を備えている。
メインコンパートメントにはスリーブポケットを搭載し、書類やタブレットなどを整理しやすい構造。さらに、外側から内部へアクセスできるサイドアクセスファスナーを配置し、荷物の出し入れをスムーズに行える。トップには小物収納に便利なファスナーポケットを備え、フロント中央のデイジーチェーンにはカラビナを使って小物を連結できるなど、アウトドアギアらしい実用性も魅力となっている。
軽さとタフさを両立した素材使いと、クラシックな雰囲気を残しながら現代的な機能を盛り込んだデザインで、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍するバックパック。
