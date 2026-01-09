シードと共同開発のカラコン「ヒロインメイク 1day UV M」に新色登場！冬のメイクを華やかにする絶妙カラー
コンタクトレンズの製造・販売を行う株式会社シードと、人気コスメブランド「ヒロインメイク」の共同開発により誕生したカラーコンタクトレンズ「ヒロインメイク 1day UV M」シリーズ。2013年の発売以来、カラコンユーザーから愛され続ける本シリーズから、待望の新色が登場した。
【画像】「ヒロインブラウン」(1箱10枚入り・30枚入り/1day/含水率38％/ベースカーブ8.7ミリ)
今では当たり前となりつつある、“カラコン＝メイクの一部”という考え方。その先駆けとも言える本製品は、「レンズは目元を仕上げるメイクの最初のピースである」というアイデアから、“アイメイク発想”のコンタクトレンズとなっている。
■2つの新色で冬のメイクを格上げ！
今回新たに仲間入りしたのは、理想の眼差しを演出する2つのカラー。「誰よりも輝く大きな瞳になりたい」、「いかなるときも美しく、少女漫画のヒロインのように完璧でありたい」…そんなユーザーの想いに寄り添い、気分やシーンに合わせて“ヒロイン級の眼差し”を叶える。
また、新色の登場に合わせてパッケージデザインも一新。天然のうるおい成分やUVカット機能による瞳に優しい設計は、引き続き採用されている。着け心地がよく、特別な日だけでなく日常生活にもメイクの仕上がりをグッと引き上げてくれる製品だ。
定番カラーの「ヒロインブラウン」は、日本人の瞳に自然に馴染む王道ブラウン。発売以来、多くの支持を集めてきた人気カラーで、さりげない星とパールのデザインが「ヒロインメイク」らしい華やぎをプラスしてくれる。
新色の「光のブラウン」は、繊細なハイライトを重ねた立体感と「水光感」のある輝きが特徴的なカラー。光をまとったような透明感で、真っ直ぐに惹きつける瞳へと導く。「細フチ設計」により、自然さを保ちながら“完璧な眼差し”をかなえる万能ブラウンだ。
2つ目の新色「煌めきピンク」は、ピンクとブラックのグラデーションが奥行きを生み、華やかでキャッチーな瞳を演出。甘さと深みを両立するカラーで、記念日や推し活など、瞳の印象を強めたいシーンにぴったり。
全カラーとも、独自の「スムース・エッジ・デザイン」と「超薄型設計」により、なめらかで快適な装用感を実現。また、レンズ保存液に天然のうるおい成分を配合しており、乾燥しがちな冬も安心して使えるのがうれしい。
■カラコンでおしゃれしながら紫外線対策を
「ヒロインメイク 1day UV M」にはさまざまな魅力があるが、紫外線対策ができるのもポイントの一つ。紫外線対策といえば夏に徹底するイメージがある人も多いと思うが、紫外線は冬にもしっかり降り注ぎ、目や肌に負担をかけていることをご存知だろうか。
紫外線は、白内障をはじめとする目のトラブルの一因とされており、通学や通勤といったちょっとした時間でも目に負担がかかっているそうだ。
ファッションやメイクアップの一環としておしゃれを楽しみながら紫外線カットができる本製品は、瞳を守るためにも最適と言える。さらに、新色の「光のブラウン」と「煌めきピンク」は旬のメイクムードを取り入れており、冬のコーディネートとも相性抜群だ。
防寒により顔周りが重たくなりがちな冬でも、華やいだ目元で“かわいいまま”過ごせる心強いコンタクトレンズ。今の時季こそ試してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
