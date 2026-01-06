M’DREAが届けるノンワイヤーブラ革命。meguruで変化に寄り添う

体調やライフステージの変化で、下着が「合わない」と感じる瞬間は誰にでも訪れるもの。グラマーサイズ対応下着ブランドM’DREAの経験をもとに誕生した新ブランド「meguru」は、支えるだけでなく“休ませる”という発想を大切にしたノンワイヤーブラを提案します。B～Oカップ相当まで対応する21サイズ展開と、産前産後や授乳期にも寄り添う前開きタイプ。今の自分にちょうどいい着け心地を探している女性に注目の新作です♡

体の変化に寄り添うmeguruの思想

meguruは、妊娠・出産・授乳、更年期など女性の体が変化することを前提に設計された下着ブランド。

M’DREAとして数千名のフィッティングを重ねてきた中で見えてきた「支えたい日」と「休ませたい日」というニーズに応えるために誕生しました。

締めつけ感を抑えつつ、不安になりやすいノンワイヤーの弱点をやさしくカバー。サイズ変化を受け止めながら、「今日の私」に合う選択肢を届けます。

コットンおうちブラのやさしい支え

「meguruコットンおうちブラ」は、りらいぶとのコラボレーションによるリライブプリント搭載のコットンノンワイヤーブラ。

価格は16,000円（税込）、サイズは21サイズ展開でOカップまで対応、カラーはブラックのみです。

深めのカップと幅広アンダーベルトでバスト全体を包み込み、横流れや前への倒れ込みを抑制。

コットン素材のやわらかな肌あたりと、カップ一体型構造で着脱や洗濯もスムーズ。背面にはリライブプリントを配置し、日常を快適にサポートします。

前開きで安心のオールサポートブラ

「meguruオールサポートブラ（前開きタイプ）」は、価格20,000円（税込）、サイズXS/S/M/L、カラーはブラック。

産前産後や授乳期、術後など着脱に負担を感じやすい時期を想定し、前開きファスナーとホック仕様を採用しています。

特許素材のスティッキーテープストラップで静かに調整でき、左右差やサイズ変化にも対応。モールド加工を施した二重構造のカップが、やさしくフィットしながら程よく支えます。

※12月19日（金）11:00より応援購入サイトMakuakeにて先行販売開始

休ませる下着という新しい選択

頑張る日の補整ブラだけでなく、体を労わる下着があることで毎日はもっと心地よく。meguruのノンワイヤーブラは、変化を無理に整えず、今の状態を受け止めてくれる存在です。

12月19日（金）11:00よりMakuakeで先行販売中なので、ライフステージの変わり目にこそ手に取ってみて。自分の体と向き合う、やさしい一歩になるはずです♪