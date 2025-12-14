90’sなシルエットがリバイバル♡ 細身でスタイリッシュな【ロングブーツ】3選

今季の冬ブーツのトレンドは、90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツ。そこで今回は、細身シルエットが新鮮な「ロングブーツ」を3つご紹介します。迷いがちなカラーも、今季のトレンドにあわせて選べば、上級者なおしゃれを楽しめる！ぜひ参考にしてみて♡

ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡

年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。

Check! 90'sなスタイリッシュなシルエット・ロングブーツ

90年代の“アムラー旋風”を連想させる、細身シルエットが新鮮。今季はあえて、黒以外で抜け感を出すのが正解♡

【a】ベージュストレッチロングブーツ 19,800円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

▶︎脚にフィットするシルエットなので細見え確実。華やかなビジューリボンつき♡

【b】ボルドーレザーブーツ 24,990円／ZARA（ザラ）

▶︎体が締まるシックなカラーがコーデのアクセントに。深みボルドーでオトナの甘辛バランスに。

【c】ホワイト2WAYリボンつきロングブーツ 19,910円 ／RANDA

▶︎甘コーデに溶け込むベージュトーン。リボンをはずして、シンプルブーツに味変するのも◎。

撮影／坂田幸一