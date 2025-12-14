90’sなシルエットがリバイバル♡ 細身でスタイリッシュな【ロングブーツ】3選
今季の冬ブーツのトレンドは、90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツ。そこで今回は、細身シルエットが新鮮な「ロングブーツ」を3つご紹介します。迷いがちなカラーも、今季のトレンドにあわせて選べば、上級者なおしゃれを楽しめる！ぜひ参考にしてみて♡
コーデのほどよいスパイスに♡ 平成ムードなブーツがリバイバル
年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。
ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡
Check! 90'sなスタイリッシュなシルエット・ロングブーツ
90年代の“アムラー旋風”を連想させる、細身シルエットが新鮮。今季はあえて、黒以外で抜け感を出すのが正解♡
【a】ベージュストレッチロングブーツ 19,800円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店
▶︎脚にフィットするシルエットなので細見え確実。華やかなビジューリボンつき♡
【b】ボルドーレザーブーツ 24,990円／ZARA（ザラ）
▶︎体が締まるシックなカラーがコーデのアクセントに。深みボルドーでオトナの甘辛バランスに。
【c】ホワイト2WAYリボンつきロングブーツ 19,910円 ／RANDA
▶︎甘コーデに溶け込むベージュトーン。リボンをはずして、シンプルブーツに味変するのも◎。
撮影／坂田幸一
Ray編集部 エディター 草野咲来