【ラブブ】人気のマカロンシリーズが緊急再入荷！クリスマス前にゲット

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみをゲットするチャンスです。

2025年12月11日19時0分から、人気アイテム「THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」（1ピース・2750円）が、公式オンラインストアに再入荷します。

最遅発送は12月20日

パステルカラーともこもことした毛並みが特徴のマカロンシリーズ。発売から根強い人気があります。

12月11日販売分の最遅発送は12月20日です。クリスマスプレゼントにもなりそうですね。

デザインはノーマル6種＋シークレット1種があります。ブラインド形式での販売で、価格は1ピース・2750円。重複なしの6ピース入り「アソートボックス」は1万6500円です。最大12ピースまで購入できます。

