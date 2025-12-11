【ラブブ】人気のマカロンシリーズが緊急再入荷！クリスマス前にゲット
中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみをゲットするチャンスです。
2025年12月11日19時0分から、人気アイテム「THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」（1ピース・2750円）が、公式オンラインストアに再入荷します。
最遅発送は12月20日
パステルカラーともこもことした毛並みが特徴のマカロンシリーズ。発売から根強い人気があります。
12月11日販売分の最遅発送は12月20日です。クリスマスプレゼントにもなりそうですね。
デザインはノーマル6種＋シークレット1種があります。ブラインド形式での販売で、価格は1ピース・2750円。重複なしの6ピース入り「アソートボックス」は1万6500円です。最大12ピースまで購入できます。
