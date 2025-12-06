「さや香・新山のananへの道」料理編！ 低糖質・低脂質で“鶏むね肉をとにかく美味しく食べる”簡単レシピ3品

『ananへの道』第2弾に挑戦中のさや香・新山さん。5ヶ月に及ぶトレーニングで“スパイボディ“作りに励む新山さんを後押しすべく、本気でボディメイクする方向けにもおすすめできる、飽きがちな鶏むね肉をとにかく美味しく食べるためのレシピを料理家の田村つぼみさんが考案。新山さんと一緒にお料理します！

https://youtu.be/ObmFhLtpTVs

今年の夏、見取り図・盛山晋太郎さんの“本気の挑戦”が話題となった、ボディメイク連載企画「見取り図・盛山のananへの道〜Road to anan〜」。その『ananへの道』シリーズ第2弾の挑戦者として名乗りを上げた、お笑いコンビ・さや香の新山さん。

自ら定めた”スパイボディを手にいれる”という目標を達成するべく、9月から5ヶ月間にわたる本気のトレーニングをスタートさせた新山さんの胸中に浮かんだのは、「鶏むね肉に飽きそう…」という切実な本音。

そんな新山さんのお悩みに応えるべく編集部が助けを求めたのは、anan本誌でもお馴染みの料理研究家・田村つぼみさん。本気のボディメイクに挑むすべての方におすすめできる「高タンパク・低糖質・低脂質で、とにかく美味しい鶏むねレシピ」を3品考案いただきました。

パサつきがちな鶏むね肉をしっとり仕上げるコツから、ゆで汁を無駄なく活用するスープまで、ボディメイク中の食卓に変化をもたらすアイデアが詰まった、食べ応えたっぷりの超簡単レシピをご紹介。新山さんが華麗な包丁さばきで実演するYouTube動画も、ぜひあわせてチェックを！

連載「さや香・新山のananへの道」とは…

https://youtu.be/liFHWeXcuM0?si=yNR1nUE-0ST-Jiy9

見取り図・盛山さんの大成功により話題となった、YouTubeボディメイク連載企画『ananへの道』シリーズ第2弾。今回の挑戦者はお笑いコンビ・さや香の新山さん！ 5ヶ月間かけて、新山さんが自ら定めた「現代のスパイボディ」を手に入れるためのさまざまな目標を達成し、史上最高の自分になるまでの過程を追いかけてゆく「ボディメイク挑戦ドキュメント」。

「高タンパク・低糖質・低脂質で、とにかく美味しい鶏むねレシピ」3品はこちら！

レシピ 鶏の青椒肉絲

おいしさのポイントは鶏むね肉の切り方にあり！

ヘルシーさとは無縁（？）の青椒肉絲ですが、肉の切り方のコツさえ掴めば牛ではなく、鶏むね肉でも美味しくできちゃいます！ タンパク質の吸収率を高めるために併せて摂りたいピーマンもしっかり食べれて一石二鳥。糖質をさらに抑えたい方は、オイスターソースの代わりに塩・こしょうだけで味付けをしても美味。（写真手前）

鶏の青椒肉絲のレシピ

材料（2人分）

鶏むね肉（皮なし）…150g A（塩・こしょう…各少々、おろしにんにく…小さじ1/2） 片栗粉…大さじ1/2 ピーマン…3個 ごま油…小さじ1/2 水…大さじ2 オイスターソース…小さじ2

レシピ 鶏むね肉のヤンニョムチキン

作り方鶏むね肉を繊維に沿って7mm幅のそぎ切りにして、さらに細切りにする。A と一緒に袋に入れて揉みこむ。しばらく置いて片栗粉を入れて馴染ませる。ピーマンは鶏肉と同じくらいの細切りに。フライパンにごま油を熱して鶏肉を炒め、表面の色がしっかりと変わったら、ピーマンと水を入れてざっと混ぜ合わせて炒める。水分が落ち着いてきたらオイスターソースを加え、全体に絡ませたら完成。

“茹でる“で代替！食べ応えたっぷりにアレンジ

通常は、揚げた鶏もも肉に甘辛いタレを絡ませて作るヤンニョムチキン。ダイエットレシピとしては難しそうなこちらを、鶏むね肉を使ってヘルシーにアレンジ。食物繊維が豊富なレタスとの相性も抜群！ 鶏むね肉と一緒にブロッコリーを茹で、付け合わせにしてタンパク質をさらに強化してもOK。（写真中央）

鶏むね肉のヤンニョムチキンのレシピ

材料（2人分）

鶏むね肉（皮なし）…150g、塩・こしょう…各少々、片栗粉…小さじ1/2 A（コチュジャン…大さじ1/2、おろし生姜・おろしニンニク…各5g、すりごま…大さじ1/2、醤油…小さじ1、ごま油…小さじ1/2）、レタス適量、ごま・ネギ適宜

レシピ ネギと椎茸と卵のスープ

作り方鶏胸肉は均等な大きさになるように繊維に沿って一口大に切り、塩・こしょうをまぶし、最後に片栗粉をまぶす。Aをボウルに入れて混ぜ合わせ、ソースを作っておく。鍋に熱湯約500mlを沸かし、沸騰したところに鶏肉を入れて3分ゆでたら火を止め、蓋をしてそのまま5分放置し、中まで火を通す。※ 一番厚い肉に竹串を刺し、抜いたときに透明の肉汁が出れば火が通っている証拠！2を熱いうちにソースに絡ませる。器に細切りにしたレタスと盛り付け、あればごまと白髪ネギを添える。

鶏むね肉のゆで汁が絶品スープに変身！

「鶏むね肉ヤンニョムチキン」を作る際に出た“ゆで汁”。そのまま捨てるなんて、もったいない…。溶き卵と椎茸を加えるだけで、鶏肉のうまみと片栗粉のとろみが生きた絶品スープに早替わり！ （写真奥）

ネギと椎茸と卵のスープのレシピ

材料（2人分）

鶏のゆで汁の残り 卵…2個、椎茸…2〜3枚、塩…小さじ1/4、こしょう…少々、醤油…小さじ1弱

作り方椎茸をスライスして鶏のゆで汁に入れ、ひと煮立ちしたら塩、こしょう、醤油で味を整え、溶き卵を流し入れて火を止める。さや香・新山

1991年10月17日生まれ、大阪府出身。お笑いコンビ・さや香を2014年結成。ネタでボケとツッコミが変わる。第49回NHK上方漫才コンテスト優勝。『M‐1グランプリ』2017年、2022年、2023年ファイナリスト。YouTubeチャンネル「さや香新山の夢の泉【公式】」配信中。

田村つぼみ

料理家。栄養士の資格を生かし、心身にやさしい料理を書籍や雑誌などで提案。自身が運営する東京・駒込の『fudangohancafe』では、ふだんの生活で不足しがちな野菜や豆、果物をふんだんに取り入れたメニューを提供。