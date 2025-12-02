ROSIER by Her lip to 新作「Stella Lace Bra Set」が有楽町マルイに登場！

「ROSIER by Her lip to」から新作ランジェリー「Stella Lace Bra Set」が登場。2025年11月29日(土)より、有楽町マルイ店とHouse of Hermeにて先行発売が開始され、12月5日(金)には公式オンラインストアで一般発売がスタートします。星空のような煌めきと繊細なデザインが特徴のこのランジェリーは、華やかさと女性らしさを引き立てます。

星空のような輝きを纏う新作ランジェリー

ROSIER by Her lip toの「Stella Lace Bra Set」は、星屑のようなスパンコールが施されたローズ柄のストレッチレースが特徴的なランジェリーセット。

肌を照らす光を反射し、女性らしさと華やかさを引き立てます。特に、シアーチュールと小さなスカラップデザインが胸元を繊細に演出し、上品でセンシュアルな印象に。

ショーツはバックコンシャスなフルレースデザインで、Vラインのウエストが美しいシルエットを作り出します。どんな特別な瞬間にもぴったりな、魅力溢れるランジェリーです。

2色のエクスクルーシブなカラー展開

「Stella Lace Bra Set」は、深紅の「stella rouge」と漆黒の「stella noir」という2つの美しい色合いが特徴。どちらもレースとチュールの絶妙な配色が施され、優雅でありながらもシックな印象を与えます。

深紅は情熱的な輝きを放ち、漆黒は静かで神秘的な魅力を引き出します。

自分の気分に合わせて選べる、エクスクルーシブなカラーは、どちらも特別感を演出してくれること間違いなし。あなたの魅力を引き立てる最高のランジェリーセットです。

特別感溢れるランジェリーを手に入れよう



ROSIER by Her lip toの新作「Stella Lace Bra Set」は、星のような煌めきと華やかなデザインで、特別な瞬間をより一層引き立ててくれます。

11月29日からの先行発売を経て、12月5日から公式オンラインストアで一般販売がスタート。

深紅の「stella rouge」と漆黒の「stella noir」から、お好みのカラーを選んで、あなただけの輝きを纏ってみてはいかが♡