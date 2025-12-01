【サーティワン×ゴディバ】贅沢コラボ再び！シェイク、サンデー、バラエティボックスやアイスケーキまで勢ぞろい

B-R サーティワン アイスクリームは、2025年11月28日から12月26日まで、ゴディバ ジャパンとのコラボキャンペーン「Chocolate Xmas -チョコレート クリスマス-」を実施しています。

今だけのプレミアムな味わい

大好評だった前回に続き2回目のコラボレーションとなる今回は、2種類のチョコレートとバニラリボンを合わせたこだわりの新作フレーバーをはじめ、クリスマスシーズンにぴったりの、華やかで贅沢なアイスクリームが登場します。

・-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ

ビターとホワイト2種類のチョコレートフレーバーに、バニラビーンズ入りのリボンがきらめく新作です。

食感とほろ苦さが特徴のカカオニブが入ったビターなチョコレートアイスクリームに、ベルギー産チョコレートを使用した本格的なホワイトチョコレート風味アイスクリームを合わせ、さらにバニラビーンズが入ったサーティワン初の"バニラリボン"をプラス。見た目もクリスマスにぴったりです。

価格は、シングル・レギュラーサイズ420円。

また、『-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ』を注文すると、限定コラボロゴ入りのスリーブで提供されます。

『-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ』と好きなアイスクリームを組み合わせて楽しめる"ダブル"は、高級感溢れるロゴ入りカップで登場します。

なお、相性バツグンのおすすめのフレーバーは『キャラメルリボン』と『ジャモカアーモンドファッジ』とのこと。

価格は、スモールサイズ510円、レギュラーサイズ760円。

・-ゴディバ監修-プレミアムショコラサンデー

限定フレーバーを楽しみ尽くせるチョコレートサンデーです。

このサンデーのために特別に作られたゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをはじめ、カカオ分70％のキューブ状のハイカカオチョコレート、サクサク食感のココアパイ、ロゴが入ったチョコレートとホイップクリームを合わせ、仕上げにココアパウダーもトッピング。まさにチョコレートづくしのプレミアム感溢れるゴージャスなサンデーです。

価格は、ワッフルコーン（レギュラーサイズ1コ）950円※イートイン限定、ダブルカップ（スモールサイズ2コ）は980円。

・-ゴディバ監修-プレミアムショコラシェイク

今回は、限定フレーバーを使ったプレミアムなシェイクが初登場します。

『-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ』と牛乳に、ゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをミキシングし、ホイップクリームにカカオの風味豊かなカカオニブ、さらにカカオ分70％の苦みのあるハイカカオチョコレートをのせ、ココアパウダーとゴディバ監修チョコレートソースをかけた一杯。深く上品なチョコレートの味わいが特徴です。

価格は800円。

・ゴディバ×サーティワン バラエティボックス（8コ入）

限定フレーバーと、好きなアイスクリームを華やかなボックスでお持ち帰りできるセットです。

カップのデザインも特別バージョンなので、ホリデーシーズンの集まりの手土産にもぴったりです。

価格は、スモール2380円、レギュラー2940円。

・-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ プレパック

『-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ』をたっぷり楽しめるプレパック（フレッシュパックとは異なり予めパック詰めされたテイクアウト用商品）です。約3人分の量を、高級感溢れるオリジナルデザインプレパックで持ち帰ることができます。

価格は1000円。

・-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ

『-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ』が、エレガントなアイスクリームケーキになりました。

アイスクリームをライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションし、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソースをトッピング。仕上げにロゴ入りチョコレートを飾った華やかなビジュアルです。

サイズは4号（直径約14.5センチ×高さ約センチ）で、価格は3500円。

「-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ プレパック」と「-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ」の販売は26年3月31日まで。そのほかの商品の販売期間は12月26日までで、いずれもなくなり次第終了です。また、一部店舗では価格が異なります。

詳しくは公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部