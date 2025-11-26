グンゼの軽量ブラで旅が快適♡「エアヴェールブラ」＆ショーツ先行発売

旅先や出張の下着の悩みを解決する、グンゼの新作「エアヴェールブラ」＆セットショーツがMakuakeにて先行発売開始♡ブラはわずか25g、ショーツも27gと超軽量で、荷物をぐっと軽くします。さらに速乾性とクロッチ吸水布を備え、長時間移動でも快適な着心地。軽さと機能性を両立したアイテムで、旅をもっと自由に、心地よく楽しめます♪

旅先で便利な超軽量ブラ＆ショーツ

「エアヴェールブラ」は25gと超軽量ながら、やわらかな肌あたりと安定したフィット感を両立。

セットショーツも27gで軽量設計。旅先での荷物を軽くするだけでなく、クロッチ部分には吸水布を採用し、予期せぬモレにも対応可能です♡

カラーはブラック・ベージュ、サイズはS/M展開です。

速乾性で長期旅行も安心

速乾性に優れた「エアヴェールブラ」とショーツは、室内干しで4～5時間※で乾くため、旅先で洗っても翌朝には使用可能。

長期の旅行や出張でも数枚で快適に過ごせます。軽くて機能的な設計で、荷物も気持ちも軽くなる新しい旅のマストアイテムです♪

※SEESAY調べ。室温23℃、湿度71％RHで室内干しハンガーに吊るした状態で放置

Makuake先行発売でお得なリターン

Makuake先行発売では、数量限定でお得なリターンを用意。先着20名はブラ＆ショーツ2セットが通常価格20,350円の30％OFF、先着74名は1セットが20％OFFで購入可能です。

予約は2025年11月7日(金)より受付開始。旅好きや出張の多い方におすすめのアイテムです♡

軽さと快適さを叶える旅の新定番

グンゼの「エアヴェールブラ」＆ショーツは、わずか25g・27gの軽量設計と速乾性、クロッチ吸水布で旅先や出張でも快適♡

ブラック・ベージュのS/Mサイズ展開で、荷物も心も軽く、旅を自由に楽しめる新しいマストアイテムです。

Makuake先行販売でお得にゲットして、次の旅をもっと快適にしませんか♪