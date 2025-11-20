Amazonのビッグセール 「Amazon ブラックフライデー 2025」が、2025年11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたり開催する。Amazon ブラックフライデーのポイントや、セールの注目商品、先行セールの期間など、フルにセールを楽しむための情報を開催前に紹介！

Amazonブラックフライデー先行セールは11月21日から→

Amazonの大型セール「Amazon ブラックフライデー」が11月24日にスタート


■「Amazon ブラックフライデー」はどんなセール？期間はいつから？

Amazon ブラックフライデーは、幅広いカテゴリーを対象に人気・売れ筋商品を特別価格で販売するAmazonの大型セールのこと。アメリカの大安売り「ブラックフライデー」にならい、 例年は11月の第4木曜日の翌日から一週間程度が開催期間となっていた。

Amazonの大型セール「Amazon ブラックフライデー」は11月24日から12月1日までの8日間


2025年の開催期間は2025年11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで。24日は月曜日だが、勤労感謝の日の振り替え休日にあたり、休日が本セールの開幕日となるのがポイント。また、昨年に比べて開催日が一週間ほど早くなっているので注意！

→◆【Amazon ブラックフライデー】はココから

2025年のAmazon ブラックフライデーは、「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」がテーマ。日用品や憧れのアイテムをはじめ、1年間の締めくくりとして自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりな商品もセールの対象商品となる。

セール期間中はポイントアップキャンペーンやAmazonスタンプラリーなど、買い物をするとプレゼントがもらえるチャンスも行われる。

■Amazon ブラックフライデーの「先行セール」はいつから？今年は11月21日から

Amazon ブラックフライデー 2025では、本開催に先立ち「ブラックフライデー先行セール」を開催する。スタートは本開催3日前となる、11月21日(金)0時からだ。また、先行セール期間も後述するポイントアップキャンペーンの対象となる。

先行セールは11月21日から


→◆【Amazon ブラックフライデー】はココから

先行セール対象商品は、24日からのAmazon ブラックフライデー 2025本セールでも継続してセール価格で販売予定。なお、先行セール期間中に在庫切れになる場合があるので、お目当ての商品が先行セールで取り扱われる場合は早めにチェックしておきたい。

■Amazon ブラックフライデーは何が安くなる？注目商品は？

セール対象商品の一部はAmazon公式サイトで公開中


Amazon ブラックフライデーの対象商品の全貌やセール価格はセール期間がはじまってからのお楽しみとなるが、Amazon ブラックフライデー　2025では、サイト上でセール対象カテゴリーや商品を一部を事前公開している。

公開されている商品のジャンルは、「ブラックフライデー目玉商品」をはじめ、先行セール商品では「Amazon デバイス」、「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど」、「食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など」、「ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など」、「洋服・シューズ・バッグなど」、「ゲーム・DVD・ソフトウェア」。本番前にぜひチェックしよう。

■編集部厳選→Amazon ブラックフライデー注目商品15選

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ


Amazon Fire TV Stick 4K Plus

Amazon Fire TV Stick 4K Plus


Apple iPad mini(A17 Pro)

Apple iPad mini(A17 Pro)


【Amazon限定】DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ

【Amazon限定】DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ


JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー

JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー


レグザ 50V型 4K液晶テレビ 50Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2022年モデル)

レグザ 50V型 4K液晶テレビ 50Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2022年モデル)


【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB USB-C充電式

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB USB-C充電式


【Amazon.co.jp限定】 キリン iMUSE イミューズ 免疫ケア・内臓脂肪ダウン 60日分

【Amazon.co.jp限定】 キリン iMUSE イミューズ 免疫ケア・内臓脂肪ダウン 60日分


ヒツジのいらないマットレス ULTRA SLEEPER シングル

ヒツジのいらないマットレス ULTRA SLEEPER シングル


コールマン(Coleman) コールマン チェア レイチェア リクライニング 折り畳み ハイバック

コールマン(Coleman) コールマン チェア レイチェア リクライニング 折り畳み ハイバック


BOTANIST ボタニスト | シャンプー トリートメント セット 詰め替え

BOTANIST ボタニスト | シャンプー トリートメント セット 詰め替え


山崎実業(Yamazaki) 目隠しワゴン ホワイト 約W42×D32×H60cm

山崎実業(Yamazaki) 目隠しワゴン ホワイト 約W42×D32×H60cm


[ニューバランス] ユニセックス大人 U574 現行モデルスニーカー

[ニューバランス] ユニセックス大人 U574 現行モデルスニーカー


[アンダーアーマー] トレーニングバッグ UA COOL BACKPACK 3.0 30L

[アンダーアーマー] トレーニングバッグ UA COOL BACKPACK 3.0 30L


ジブリがいっぱいSPECIAL ショートショート 1992-2016 [DVD]

ジブリがいっぱいSPECIAL ショートショート 1992-2016 [DVD]


■Amazon ブラックフライデーがはじまる前にやっておきたいポイント

Amazon ブラックフライデーではさまざまなキャンペーンが開催されて、フルに活用するのがベスト。けれど、はじめてで網羅は難しい…という人は下記のポイントだけでも押さえておきたい。

→◆【Amazon ブラックフライデー】はココから

■セールになった商品の通知を受け取る

(1)「Amazonショッピングアプリ」のダウンロード

iOS/Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」を使えば、チェックしたセール商品の通知が受け取れる。まずはスマホやタブレットでアプリをダウンロードし、プライム会員のアカウントでサインインしよう。なお、通知を受け取る場合はアプリとOS側の通知設定をオンにすることを忘れずに。

(2)「ほしいものリスト」にお目当ての商品を追加

セールの通知を受け取れるのは、アカウントに紐づいた「ほしいものリスト」に登録した商品。はじめての人はアプリや公式サイト上から「ほしいものリスト(もしくは「あなたのリスト」)」を選択し、新規リストを作成。セールになったら買いたい商品を商品ページの「リストに追加」を押して登録しよう。なお、通知が届かない場合や、通知が届いた時には既に売り切れという場合もあるので、ぜひとも欲しい商品はリストに登録した上で自分でセール開始のタイミングに合わせてチェックするのがおすすめだ。

■Amazon ブラックフライデーのポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップキャンペーンと大抽選会を実施


Amazon ブラックフライデーでは、対象期間中(※2025年11月21日(金) 0:00〜2025年12月1日(月) 23:59)に合計1万円(税込)以上の注文(※Amazonギフトカード、予約商品などを除く)で、購入金額に応じて追加分のAmazonポイント(期間限定ポイント)を還元するポイントキャンペーンを実施する。割引クーポンの併用は可能だが、その場合は割引後の金額を対象としてポイントが付与される。ポイントの付与率はAmazonプライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの購入で+3％と条件に応じて異なる。詳細はキャンペーン詳細ページをチェックしよう。

なお、キャンペーンは事前のエントリーが必要。セール前の現在もAmazonサイト上の「キャンペーンにエントリーする」ボタンをワンクリックすれば受付完了となる。セールで購入するかはさておいても、ひとまずエントリーしておくと損はない。

さらに、ポイントアップキャンペーンの期間中に合計1万円(税込)以上ポイントアップキャンペーン対象の買い物をすると、自動エントリーで参加する抽選会も実施。1等は10万ポイント(当選人数1名)、2等1万ポイント(当選人数10名)、3等100ポイント(当選人数61万5000名)なので楽しみがプラスだ。

■Amazon ブラックフライデーのスタンプラリーにエントリー

スタンプラリーも開催


11月14日(金)10時30分〜12月4日(木)23時59分までの期間中、条件を満たすともらえるスタンプを集める「Amazonスタンプラリー」も実施中。こちらもAmazon公式サイトのスタンプラリーページの「参加するボタン」をクリックして事前エントリーが必要だ。

スタンプ獲得の条件は「ポイントアップキャンペーンにエントリーする」「プライム対象商品を購入する」「Prime Videoを観る」「電子マンガのシリーズを購読する」の4つ。前述のポイントアップキャンペーンにエントリーするだけで1つ獲得になるので、合わせて応募するのがおすすめだ。

スタンプは全4種


スタンプを4つ集めると、500ポイントまたは5万ポイントの期間限定ポイントが10人に1人抽選でもらえる。またスタンプが1つ〜4つの場合も集めたスタンプの数に応じてポイントが当たるチャンスがある。なお、大抽選の参加には、キャンペーン期間中に最低1つのご注文において2000円分以上(クーポンによる値引き分を含まない)を購入する必要があるので注意しよう。

→◆【Amazon ブラックフライデー】はココから

→◆【Amazonプライム会員】ページはこちら

→◆【ポイントアップキャンペーン】はこちら

→◆【スタンプラリーキャンペーン】はこちら

ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。