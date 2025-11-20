インナーで自分らしさを♪UNDY wardrobe2周年ポイントバック

インナーウェアストア「UNDY wardrobe（アンディーワードローブ）」は誕生2周年を記念し、11月14日（金）11:00～17日（月）10:00までの4日間限定でポイントバックキャンペーンを実施♡全商品対象で、購入金額（税抜）の20%分が後日ポイントとして付与されます。AERA BLUEやNstyle、温laboなど、こだわりのインナーで自分らしい毎日をより心地よく彩れるチャンスです♪

人気のブラレット「AERA BLUE」



AERA BLUEのシェルフラワーブラレットは、フルレースで大胆な花柄が目を引く高級感あるデザイン♡

ストレッチ性のあるレースが優しくフィットし、快適な着心地を実現します。

カラーはブラック、グリーン、ブラウン、ピーコックブルー、ミモザ、ネイビー、サイズはXS（ミモザ・ネイビーのみ）、S、M、Lで価格は8,800円（税込）です。

BAMBI WATERのブラックフライデー♡全商品10％オフでお得

Nstyleハーフトップで自然なフラット補正



Nstyleのハーフトップは、バストを下から支えて圧迫せず自然にフラット補正♡

2025年6月にリニューアルされ、吸水速乾性が向上しさらに快適に。

カラーはブラック、ホワイト、モカ、グレー、サイズはXS～LL、価格は5,280円（税込）。タンクトップタイプもあり、日常に合わせて選べます。

温laboで眠りながら美脚ケア



温laboコットンおやすみ着圧ソックスは、オーガニックコットンと遠赤外線繊維“温LABO®”使用♡寝ながらリンパの流れを改善し、血行を促進。

就寝時でも快適な着圧設計でむくみを軽減します。カラーはブラック、グレージュ、ダークグレー、サイズはM-L、価格は3,190円（税込）です。

UNDY wardrobeで自分らしい毎日を



UNDY wardrobeの誕生2周年ポイントバックキャンペーンは、全商品対象で購入金額（税抜）の20%がポイントとして付与される4日間限定のチャンス♡

AERA BLUE、Nstyle、温laboなど、こだわりのインナーで自分らしさを大切にした日常をサポートします。

この機会に、自分のアイデンティティを胸を張って彩る特別なアイテムを手に入れてみてください♪