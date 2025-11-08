この秋注目♡ブラデリスニューヨークの新作インナーで叶える上品ベロアスタイル

補整下着ブランドとして人気の『ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）』から、この秋冬のトレンド素材“ベロア”を取り入れた新作インナーが登場しました。上質な艶めきとレトロなムードを纏いながら、独自の立体パターンで美しいバストラインを叶えるアイテムたち。ノンワイヤーの快適さと補整力を両立した「ベロアブラキャミ」をはじめ、華やかなレース×ベロアデザインの「ウェンディ25A1シリーズ」など、季節感たっぷりのコレクションに注目です♡

ブラデリスニューヨークが贈る新作インナー

価格：7,150円（税込）



上質なベロア素材を採用した「ブラデリス ベロアブラキャミ」は、なめらかなドレープ性と程よい光沢感が魅力の一着。

アウターライクに着られるほど高級感があり、1枚でもサマになるデザインです。特許取得の立体パターン（特許番号：6381612号）を採用し、ノンワイヤーながら丸みのある美バストを実現。

さらに、バージスラインにフィットするメッシュテープ（特許番号：5185887号）がズレを防ぎ、通気性も抜群です。

サイズ展開：S／M／L／LL（カラー：ブラック）

旅の荷物がぐっと軽く♡グンゼの新ブラ「エアヴェールブラ」で叶える快適トラベル

華やかで上品な「ウェンディ25A1シリーズ」

エンブロイダリーレースにベロアをあしらった「ウェンディ25A1シリーズ」は、ラメ糸の縁取りが上質感を際立たせるライン。

ブラは底面積の広いカップと幅広ワイヤー設計で、しっかりお肉を集めてナチュラルなシルエットを演出。

補整ブラ初心者にもおすすめのステップ1タイプです。キャミソールは程よい光沢感と美しいラインで、アウター感覚でも楽しめます♪

ウェンディステップ1ブラ25A1



価格：13,200円（税込）

サイズ展開：65-80 B-F（65B･80BC展開なし）（カラー：ブラック／ブラウン／ピンク）

ウェンディスタイルキャミ25A1



価格：14,300円（税込）

サイズ展開：M／L（カラー：ブラック／ブラウン／ピンク）

この秋、インナーから華やぐ♡

ベロアの艶めきと繊細な補整設計が融合した、ブラデリスニューヨークの新作インナー。トレンドを取り入れながらも、機能性と上質さを兼ね備えたデザインは、まさに大人の女性にぴったり。

おうち時間もお出かけも、自信をくれる着心地と美しさで、秋冬のスタイルを格上げしてくれます。季節の変わり目に、いつものインナーをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡