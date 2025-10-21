最新リップアイテムを特盛り！ しなこが“りんご飴リップメイク”を披露

ananトレンド大賞2025、ビューティー部門では、しなこさんが最旬メイクに挑戦。グロスの厚膜ツヤでジューシーな唇がポイントの“りんご飴リップメイク”です。

【りんご飴リップメイク】グロスの厚膜ツヤでジューシーな唇に

ヘア＆メイクアップアーティスト・辻村友貴恵さんによると“りんご飴リップメイク”とは、硬めグロスが放つ厚膜なツヤを愛でるメイクのこと。リップの上に透明な膜を張ったような見た目が、果物を飴でコーティングするフルーツ飴に似ていることからこの名称がついたとか。

「韓国版フルーツ飴ともいえるタンフルが日本でブームになっていることもあって、“タンフルリップ”とも呼ばれていますね。最近はツヤツヤなのに落ちにくい優秀なグロスが増えたから、“りんご飴リップメイク”が簡単に楽しめるようになりました。可愛く見せるコツは、最新のプランプ系リップアイテムを特盛りすること。一度唇全体に塗ったら山部分からたっぷり重ねて、口角は溜まるくらいグロスを置くだけ。ジューシーなりんご飴みたいなリップメイクが完成します」

SUMMARY

・厚みのある透明なツヤを放つグロスがブレイク。

・こぼれるほどたっぷり塗ることで、旬のルックに。

ぽってりとしたツヤがあるのによれにくく落ちにくい、進化したプランパーグロスを使ったメイクがトレンドに。鮮やかな色と厚いツヤがフルーツ飴を思わせることから“りんご飴リップメイク”、あるいは“タンフルリップ”と呼ばれている。

Use it！

A まぶたの立体感を際立たせ、コーラルニュアンスで優しげな眼差しに。スキンシャドウ デザイニング パレット 06 \7,700（コスメデコルテ TEL. 0120-763-325）

B フェイスパウダーのように繊細な質感に、パールが煌めくソフトピーチ。ブラッシュ N 958 \5,060（NARS JAPAN TEL. 0120-356-686）

C ぷるんとしたゼリーのようなツヤと繊細なパール感で唇をコーティングする、温感プランプリップ。YSL ラブシャイン グロスプランパー 2 \4,950（イヴ・サンローラン・ボーテ TEL. 0120-526-333）

How to

Eye

Aの右上のベージュを上まぶた全体にのばし、二重幅に左下のコーラルをのせる。下まぶたは、右下のブラウンを薄くのばして。ダークブラウンのアイライナーペンシルで上まぶたのキワにラインを描いたら、黒のマスカラを上まつ毛に軽くオン。上まぶたは色を抑えて下まぶたに濃いブラウンを薄くのばすことで、下重心のクールな目元に仕上げる。

Cheek

Bを頬骨に沿って広くふんわり斜めにのばし、シャープな印象に。

Lip

Cを上下唇に1回塗ったら、山の部分からアウトラインだけにチップでたっぷり、ポンポン置くようにして重ね塗り。

しなこ

YouTuber、歌手、モデル。お菓子を食べるYouTube動画でブレイクし、2024年に歌手としてデビュー。ビューティ＆雑貨のブランド『Pinaco』をプロデュースするなど活動の幅を広げている。

NAVIGATOR

辻村友貴恵

ヘア＆メイクアップアーティスト。トレンドをキャッチし、卓越したセンスでオリジナルのメイクに落とし込む、若手アーティストの注目株。雑誌や広告のビジュアル制作の現場、タレントやアーティストからの指名で引っ張りだこ。