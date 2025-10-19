黒トップスを「色っぽく変える」 合わせて浮かないリップの色





「旬色」でイメージチェンジ

注目したいのは、つややかでみずみずしいバーム質感のリップたち。色といっても主張しすぎない、唇になじんで浮かない、普段使いできる名品リップをピックアップ。色や質感、立体感に血色感。リップひとつで生まれる印象の変化をじっくりとチェック。







色っぽくて上品な「ラベンダー」

たとえばノースリのタートルネック。可愛いよりもキレイな甘さのトップスにはドラマチックな口元よりも自然体で、つややかなリップメイクがよく似合う。透明感を引き寄せてモードな顔も欲張れるラベンダーで新鮮に。

（使用）センシュアル リップ アンド チーク #01 4,840円／HERA 繊細にツヤめくクールトーンのラベンダーピンク。３度塗りして、まったりと立体的な唇に。チークとして使うことも可能。







黒に似合う「ココアカラー」

辛口でタフな印象のレザーシャツは、やわらかな色合いのリップでマイルドに仕上げたい。ココアのようなあたたかみを持つミルキーブラウンをひと塗りすれば、ハンサムな中にも大人な甘さと洗練が香る。

（使用）BYREDO リップスティック サテン アースダスト 8,690円／エドストローム オフィス モード感とやさしいムードを両立させたニュアンスブラウン。すべるような塗り心地で、ライトなツヤがかなう。







（リップの写真など詳細へ）

≫【全22の新リップ一覧へ】 リップから秋の色「薄く色づき色っぽい」 ふっくらリップの新名品