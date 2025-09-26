「好きなように着回せる」着回しに長けた「たった2色」の使い方

写真拡大 (全5枚)

季節の移り変わりにともなって、その選択基準も変化する白と黒。まずはワードローブの一軍となるアイテムを見極めるべく、白と黒、それぞれに「欲しい条件」を明確化することからスタート。



「“こう見せたい”がかなう」白と黒の着回しアイディア

安心感のある白黒とともに、多彩なテイストを自由に行き来。モノトーン配色なら理想のテイストも、リアリティのある範囲内で楽しめる。



すぎないマニッシュ

タンクトップ（３枚セット）／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド）　ショートパンツ／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア）　リネンジャケット／HER.　ピアス／LUV AJ（ZUTTOHOLIC）　スクエアバッグ／ROH SEOUL　ローファー／A de Vivr

紳士なジャケットスタイルがくたっとしたリネンでマイルドに

タイトにまとめた黒をなごませながら、１枚できちんと感を補えるオーバーサイズのリネンジャケット。そではラフにまくりつつ、ボトムには短丈を選んで正統派な装いをブラッシュアップ。



さわやかなクラシック

サテンスカート／uncrave　リネンベスト／ソブ（フィルム）　ピアス／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト）　 ブローチ／ben-amun（ZUTTOHOLIC）　 バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン）　サンダル／ジアボルギーニ（ショールーム ロイト）

細身のシルエットを貫いて淑女のような甘いムードにキレを加算

ミニマムなベストと縦長感を強調するサテンスカートですらりとした輪郭が誕生。



ハンサムにコンサバ

タンクトップ（３枚セット）／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド）　ニット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット 丸の内店）　リネンパンツ／ソブ（フィルム）　サングラス／SLY（バロックジャパンリミテッド）　 ピアス／FERSERA（ZUTTOHOLIC）　ベルト／ROH SEOUL　シルバーリング／スクア　バッグ／キキイトウ（office. koizumi.）　パンプス／RANDA　

ニットとリネンをゆるめないベルトで引き締めるひと手間

ニットのロンTとリネンのパンツをゆるめない、ベルトで引き締めるひと手間。先のとがったパンプスで、つま先まで細く、長くスタイルをつなげて。



（着回した服のプライスなど詳細）
【全25アイテム・テクニックの一覧】≫多彩に着回せる「多才な2色」好きなように着ても「しっくりくる」着回しパターン