「好きなように着回せる」着回しに長けた「たった2色」の使い方

季節の移り変わりにともなって、その選択基準も変化する白と黒。まずはワードローブの一軍となるアイテムを見極めるべく、白と黒、それぞれに「欲しい条件」を明確化することからスタート。







「“こう見せたい”がかなう」白と黒の着回しアイディア

安心感のある白黒とともに、多彩なテイストを自由に行き来。モノトーン配色なら理想のテイストも、リアリティのある範囲内で楽しめる。







すぎないマニッシュ

タンクトップ（３枚セット）／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド） ショートパンツ／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） リネンジャケット／HER. ピアス／LUV AJ（ZUTTOHOLIC） スクエアバッグ／ROH SEOUL ローファー／A de Vivr

紳士なジャケットスタイルがくたっとしたリネンでマイルドに

タイトにまとめた黒をなごませながら、１枚できちんと感を補えるオーバーサイズのリネンジャケット。そではラフにまくりつつ、ボトムには短丈を選んで正統派な装いをブラッシュアップ。







さわやかなクラシック

サテンスカート／uncrave リネンベスト／ソブ（フィルム） ピアス／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト） ブローチ／ben-amun（ZUTTOHOLIC） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） サンダル／ジアボルギーニ（ショールーム ロイト）

細身のシルエットを貫いて淑女のような甘いムードにキレを加算

ミニマムなベストと縦長感を強調するサテンスカートですらりとした輪郭が誕生。







ハンサムにコンサバ

タンクトップ（３枚セット）／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド） ニット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット 丸の内店） リネンパンツ／ソブ（フィルム） サングラス／SLY（バロックジャパンリミテッド） ピアス／FERSERA（ZUTTOHOLIC） ベルト／ROH SEOUL シルバーリング／スクア バッグ／キキイトウ（office. koizumi.） パンプス／RANDA

ニットとリネンをゆるめないベルトで引き締めるひと手間

ニットのロンTとリネンのパンツをゆるめない、ベルトで引き締めるひと手間。先のとがったパンプスで、つま先まで細く、長くスタイルをつなげて。







