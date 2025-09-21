大阪・関西万博大人気！！大人から子供までわくわく！異国情緒溢れるクウェートパビリオン

閉幕まで1か月を切った大阪・関西万博。今回は、開幕から人気を集める「クウェートパビリオン」をご紹介します。東ゲート近くのエンパワーリングゾーンに位置し、真っ白な翼を広げたような外観は「開かれた心」と「未来へ進む力」を象徴。テーマは「先見の明かり」で、来場者を大きく迎え入れているように感じられます。

大人気！クウェートパビリオン

初めの導入シアターでは、丸い真珠のような球体スクリーンが登場。小さな国ながらも美しい砂漠と石油資源で発展を遂げたクウェートの歴史が描かれます。

案内役として女の子やフラミンゴ、ロボットが登場し、風の演出とともに来場者をエスコートしてくれます。

クウェートのヒストリーが写し出される導入シアター

2番目の展示室では、広がる砂漠と多様な生き物がプロジェクションマッピングで映し出され、まるで宝探しをしているように砂に触れて体験できます。

スマホ片手に記念写真を撮るなど、パビリオンの映えスポットでもあります。

手に触れることのできる砂漠はプロジェクトマッピングの演出があります。

パビリオンの中は4つの展示エリアがあり、クウェートの栄えた歴史～クウェートの暮らし～クウェートの社会まで様々な展示で、クウェートがどのような国かを知る事ができます。

子供から大人まで楽しめる演出

壁いっぱいに描かれた賑やかなイラストとともに、ポンプを押して公園に花を咲かせたり、ダンスをしたり、油田開発の歴史を体験できたりと、遊び心あふれる展示が並びます。

すべり台のあるエリアもあり、大人も子供も一緒に楽しめる工夫が満載です。

ギフトショップも併設され可愛いグッズがたくさん

クウェートパビリオンのオリジナルグッズをはじめ、ピンバッジや可愛らしいフラミンゴのぬいぐるみなど様々なアイテムが購入できるギフトショップが併設されています。

砂漠に寝転がる気持ちで楽しめる映像

パビリオンのフィナーレは、迫力のドームシアター。頭上いっぱいに広がる映像に包まれ、未来への希望を描く物語が展開します。テクノロジーを駆使した演出は、まるでプラネタリウムのようにキラキラとした世界を体験させてくれます。

クウェートパビリオン

テーマ：先見の明かり

予約不要ですが、連日大変人気のパビリオンです。