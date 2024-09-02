ÄÔ´õÈþ¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Î¡×Àé±ß°Ê²¼¡ª¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à
ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¥µ¥¯¥Ã¤È¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð¡Û¤ª»Å»ö¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤ÈÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ä¡¼¤Ä¡ÚFrancfranc¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Û¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÄÔ´õÈþ¡Ö¥´¥ê¿ä¤·¡×¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥Ô»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ê¡¼¥à
¢£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢/¥Ð¥¤¥Ö¥é¥ó¥È ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹ ¥¢¥í¥Þ¥ß¥ë¥¯ 500mL¡¡ÀÇ¹þ998±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
À°È©À®Ê¬¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥ÉÇÛ¹ç¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¡ªÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡Ù¤ò¹ØÆþ¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤³¤Á¤é¤â¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£