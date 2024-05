5月24日から「GU感謝祭」始まるよ〜！！限定価格や割引クーポンなどお得企画がたっぷり。

ファストファッションブランドのGUは、2024年5月24日から嬉しいお得が盛りだくさんの「GU感謝祭」を開催します。

期間中は新商品も続々登場

今回の感謝祭では期間限定のお買い得商品やクーポンの配布、応募キャンペーンなど、お得が盛りだくさんな企画を実施します。第1弾は5月24日から30日まで、第2弾は5月31日から6月2日までとなっているので、この機会にチェックしてみてください。

<感謝祭限定価格商品 一例>

【第1弾:5月24日から30日まで】

・コクーンジョガープルオンパンツ 価格:1990円

・シャーリングT 価格:790円

・ウォッシャブルメッシュニットシャツ 価格:1690円

・カラーアクティブショーツ 価格:1490円

【第2弾:5月24日から6月2日まで】

・パラシュートカーゴパンツ 価格:1490円

・2ピースボレロカーディガン(長袖) 価格:390円

<感謝祭限定クーポン>

期間中に買い物をしたアプリ会員限定で、後日利用できる1000円分のクーポンがもらえます。

【対象】

GUアプリからオンラインストアにログインし、店舗のレジで会員証をスキャンした人、またはGUアプリからオンラインストアにログインし、オンラインストアで買い物をした人

【クーポンの付与】

6月14日

【クーポンの有効期限】

6月14日0時から7月18日23時59分まで

【クーポンの種類】

200円OFF1枚・300円OFF1枚・500円OFF1枚の計1000円分

クーポンは1会計につき1枚のみ使用可能。他クーポンとの併用はできません。

<PayPayクーポン>

期間中にPayPayクーポンを使用すると、最大で5%のポイントが付与されます。

【対象期間】

5月24日0時から6月2日23時59分

【対象】

PayPayユーザー

【対象店舗】

GU店舗/オンラインストア

ルミネ横浜店・ルミネ立川店は対象外です。

【内容】

期間中に3000円以上の買い物の際にPayPayクーポンを使用すると、最大で5%のポイントを付与(1回のみ)

【付与上限】

500ポイント

<レシート応募キャンペーン>

GUのX公式アカウント(@gu_global)では、「感謝祭レシート応募キャンペーン」を実施します。期間中に3000円以上購入し、レシートの画像と希望するプレゼントを明記して公式アカウントにダイレクトメッセージを送った人の中から、抽選で「kemioさん&ミチさんのサイン入りチェキ」や「2000円分のQUOカードpay」が当たります。

<新作・特別コレクション>

・「ジュラシック・ワールド」 5月24日発売

古着風のグラフィックTシャツやキャップ、ソックスなど、恐竜コーデが楽しめるラインナップとなっています。

・「バットマン」 5月24日発売

85周年を迎えた「バットマン」とのコラボで、象徴的な作品やコミックスのアートをピックアップしたメンズコレクションです。

・「Disney」 5月31日発売開始予定

シティポップをテーマにしたレトロなサマーコレクションは、キッズとウィメンズアイテムを取り揃えています。

<LIVE STATION配信>

感謝祭期間は第1弾・第2弾の前夜に、限定価格アイテムの先行公開やスタッフによるコーディネート提案の配信など、4回に渡って配信を実施します。アーカイブや詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込表記です。

※画像は公式サイトより。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

All characters and elements(C)& DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)(C)Disney

Source: GU