¿·ÆââÃ°á¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹Ãã·Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ä¶ÁÇÅ¨♡¹õ¾®Êª¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä¤±¤¿¤ª»Å»ö¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤è¤êºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ç¥¤ë´¶¡ý¡ªÍ¥¤·¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬½÷¤é¤·¤¤ÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Çá¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Î´ðËÜ¡£¤ª·ø¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤éÊª¹ø½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥·゙¥ã¥±¥Ã¥È¡ï28,000¡¢¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï18,000¡¿¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥¿゙¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥Õ゚¥Õ゙¥é¥¦¥¹¡ï8,900¡¿¥¯¥ê¥¢¥¤¥ó¥Õ゚¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ò゚¥¢¥¹¡ï8,000¡¢»þ·×¡ï16,691¡¿¤È¤â¤Ë¥¢¥Ò゙¥¹¥Æ¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï4,990¡¿AG ¥Ï゙¥¤ ¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï14,000¡¿¥¿゙¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥¿゙¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
Point
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ç¥¤ë´¶ËþÅÀ Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃ¸¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç½÷¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¶ß¤Ê¤·¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç¤ª·ø¤¤°õ¾Ý¤ò¥»¡¼¥Ö
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¥ª¡¼¥éÉº¤¦¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ´ÈÄ¡£¤ª·ø¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¾å²¼Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð½÷¤é¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¤¬Çò¥·¥ã¥Ä¤À¤È¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ß¤Ê¤·¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÏÆ±·Ï¿§¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃ¸¿§¥³¡¼¥Ç¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
andGIRL2020Ç¯5·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Ìî¸ý¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Êwind¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿AYA¡Ê¥é¡¦¥È゙¥ó¥Ê¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿¿·ÆââÃ°á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿´Ý¥Ò゙¥ë »°É©ÃÏ½ê
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ç¥¤ë´¶ËþÅÀ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç½÷¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ
¥·゙¥ã¥±¥Ã¥È¡ï28,000¡¢¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï18,000¡¿¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥¿゙¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥Õ゚¥Õ゙¥é¥¦¥¹¡ï8,900¡¿¥¯¥ê¥¢¥¤¥ó¥Õ゚¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ò゚¥¢¥¹¡ï8,000¡¢»þ·×¡ï16,691¡¿¤È¤â¤Ë¥¢¥Ò゙¥¹¥Æ¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï4,990¡¿AG ¥Ï゙¥¤ ¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï14,000¡¿¥¿゙¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥¿゙¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë
¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃ¸¿§¥³¡¼¥Ç¤Ë°ú¤Äù¤á´¶¤ò
Point
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ç¥¤ë´¶ËþÅÀ Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃ¸¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç½÷¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹ ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¶ß¤Ê¤·¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç¤ª·ø¤¤°õ¾Ý¤ò¥»¡¼¥Ö
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¥ª¡¼¥éÉº¤¦¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ´ÈÄ¡£¤ª·ø¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¾å²¼Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð½÷¤é¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¤¬Çò¥·¥ã¥Ä¤À¤È¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ß¤Ê¤·¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÏÆ±·Ï¿§¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃ¸¿§¥³¡¼¥Ç¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
andGIRL2020Ç¯5·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Ìî¸ý¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Êwind¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿AYA¡Ê¥é¡¦¥È゙¥ó¥Ê¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿¿·ÆââÃ°á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿´Ý¥Ò゙¥ë »°É©ÃÏ½ê